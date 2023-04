Thomas Tuchel debutó con goleada y es líder: ley del ex ante Borussia Dortmund

Este sábado 1 de abril en el estadio Allianz Arena, Bayern Múnich venció con contundencia por medio de un marcador de 4-2 a su clásico rival, Borussia Dortmund, y en juego correspondiente a la jornada 26 de la Bundesliga, la cual los dejó como líderes.

Y lo cierto es que las cosas empezaron de muy buena manera para los dueños de casa, debido a que apenas a los 13 minutos de iniciado el compromiso, el guardameta suizo, Gregor Kobel, tuvo un infame error y anotó en propia puerta para adelantar a los locales.

El primer tiempo de los dirigidos por Thomas Tuchel sería de ensueño y por medio de Thomas Müller, el histórico delantero del conjunto bávaro se reportó con doblete y apenas en 5 minutos, ya que al 18’ aportó el segundo tanto, y al 23’ se reportó con el tercero de los rojos.

Ya para el segundo tiempo, a los 5 minutos de iniciado el complemento, Kingsley Coman le puso cifras concretas al marcador para los locales, al marcar el cuarto y definitivo tanto, con el que ya se iba perfilando el triunfo de los bávaros que al paso del partido no tuvieron mayores apuros.

El marcador se pintó para la visita gracias a un penal logrado por Emre Can, y a la particular definición que tuvo el neerlandés, Donyell Maelen, al minuto 90’. Dos goles hicieron más corto el tanteador, pese a que los de amarillo no tuvieron una gran noche en Múnich.

Ahora el dueño de la Bundesliga tiene nombre y es Bayern Múnich, debido a que llegó a 55 puntos, dos más que su rival de turno, que quedó en el segundo lugar con 53 enteros. la duda pasa por si, este será el partido definitivo para marcar lo que sería un posible campeonato para los de la región de Baviera.

Ficha técnica de Bayer Múnich vs Borussia Dortmund: