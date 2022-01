Thomas Tuchel habló del caso Romelu Lukaku: “Trae ruido que no necesitamos"

El pasado 30 de diciembre Romelu Lukaku fue tendencia internacional en el mundo del fútbol, luego de entregar una versión, en la que indica no sentirse totalmente a gusto en su segunda etapa jugando para Chelsea, club que pagó una considerable suma de dinero por el delantero.

Como la situación generó miles de reacciones en diferentes latitudes del mundo, claramente en Inglaterra no podía ser la excepción, y este viernes 31 de diciembre, último día del año, Thomas Tuchel, director técnico del conjunto a su londinense, habló de lo expresado por el futbolista.

En Rueda de prensa ante los medios de comunicación, fue contundente en su respuesta y afirmó que: "sinceramente, no me gustaron. Trae ruido que no necesitamos", cabe recordar que ese equipo es el actual campeón de Europa e intenta seguirle los pasos a Manchester City, en la Premier League.

La situación no fue para nada del gusto ni el entrenador, y seguramente, mucho menos de las directivas, de quienes según afirmaciones de la prensa inglesa tomarían partido al respecto y lo que se le viene al jugador no sería noticias propiamente alentadoras.

"Es fácil sacar declaraciones de contexto y hacer titulares con ellas. Lo discutiremos para ver qué está pasando", indicó el director técnico, quien también fue víctima de algunos señalamientos por parte de Lukaku, quien se refirió a los planteamientos tácticos del germano.

Cabe recordar que Chelsea vuelve a la acción este domingo 2 de enero, en nada menos que en 1 de los clásicos del balompié británico ante Liverpool. El juego se disputará en el estadio Stanford Bridge de Londres y habrá que esperar qué decisión se toma con el delantero.