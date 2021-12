Los adelantos de la entrevista de Romelu Lukaku con Sky Sports han generado un inmenso revuelo en el entorno de Chelsea. El delantero afirmó que no está feliz en Londres tras su traspaso multimillonario y dejó entrever su arrepentimiento por haber salido de Inter. Ahora han revelado la entrevista completa del belga.

Fue hace algunas horas que se revelaron los primeros fragmentos de la entrevista realizada por el periodista de Sky Sports, Matteo Barzaghi a Romelu Lukaku. El delantero salió de Inter en el mercado de verano tras consagrarse campeón de Italia con el objetivo de limpiar su nombre en Chelsea, donde no tuvo un buen rendimiento en los inicios de su carrera.

No obstante, el rendimiento de Lukaku no ha sido el esperado. El delantero no ha tenido ese protagonismo que lo relanzó al estrellato en Inter y le ha costado adaptarse al sistema de Tuchel. Ahora, en su entrevista, dejó en claro que no está conforme con su situación en Stamford Bridge.

Nuevos dardos contra Chelsea

En la entrevista completa, Romelu Lukaku dejó otras frases que no han sido del agrado de los hinchas de Chelsea. "Solo hay 3 equipos top en el mundo. Estos son Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich. Todos los jugadores sueñan con ellos, esa es la verdad. Pensé que iba a ir a uno de esos clubes después del Inter. Esto no sucedió y solo podía imaginarme en Chelsea".

Así mismo, el delantero reiteró en su disconformidad por su rol en el equipo. "Estoy en un momento en el que creo que el técnico me puede hacer jugar más, pero respeto sus elecciones. Solo tengo que seguir trabajando y esperar mi momento. Tuchel y yo estamos tratando de encontrar un sistema táctico en el que podamos encontrarnos".