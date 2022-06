La temporada que pasó fue de ensueño para Real Madrid, equipo que se consagró tanto en la Liga de España, como en la Champions League; competiciones en las que fue amo y señor y con una figura determinante en el mediocampo como lo fue Toni Kroos.

Ahora mismo, el conjunto Merengue tiene uno de los mediocampos más fuertes del fútbol internacional, compuesto por hombres de experiencia como lo son, Luka Modrić, Casemiro y él, sin embargo, en entrevista se refirió a los recientes fichajes de la institución.

Y es que para la temporada que viene, el conjunto que dirige Carlo Ancelotti tendrá a dos jóvenes jugadores que serán competencia para los experimentados de la zona de volantes; ese es el caso de Aurélien Tchouameni y el hombre recambio de la temporada anterior, Eduardo Camavinga, ambos franceses.

Justamente, sobre esa situación, el futbolista habló en el podcast de su hermano y se refirió a la ventana de pases en el equipo: "tengo mucha confianza en el club cuando gastan mucho dinero en un jugador. Creo que lo estamos haciendo bien en el mercado de fichajes y quién sabe, tal vez suceda algo más".

Félix Kroos y su podcast, Einfach Mal Luppen, fue el sitio donde el número 8 habló sobre su nuevo compañero, quien viene de Mónaco: "todo lo que he oído sobre Tchouaméni es genial hasta ahora”, no obstante señaló “admito que no veo la Ligue 1 regularmente".

Finalmente, tuvo palabras de admiración para el nuevo zaguero central de la institución, el alemán Antonio Rudiger, con quien comparte en la selección Teutona, "es uno de los mejores defensas del mundo", sentenció el hombre que llegó a Real Madrid en verano de 2014.