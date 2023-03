Nápoles es un infierno provocado por los ultras del Eintracht Frankfurt. En las últimas horas, ya había tensión por la presencia de cerca de 400 aficionados del conjunto alemán en Italia en la previa al partido de Champions League. Sin embargo, todo se descontroló a horas de este duelo en el centro de la ciudad, lo que derivó en una batalla campal entre los hinchas y la policía.

Los aficionados del Eintracht no pueden ingresar al Estadio Diego Armando Maradona, luego de que se emitió una orden de prohibición para que no puedan presenciar el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante Napoli. Sin embargo, esto no evitó la presencia de los fanáticos radicales en Italia.

En horas de la tarde en Nápoles, en los alrededores a la Piazza del Gesù se pudo ver cerca de 600 aficionados del Eintracht Frankfurt, acompañados por los del Atalanta (rivales acérrimos del Napoli). Cuando la policía los cruzó se generaron fuertes disturbios y un enfrentamiento entre ambas partes.

La Policía Antidisturbios intentó evitar que los fanáticos alemanes puedan llegar cerca del Estadio Maradona para cruzarse con los hinchas del Napoli. Sin embargo, esto llevó a que se genere un fuerte enfrentamiento cuyas imágenes se han viralizado en todo el mundo. Los ultras del Eintracht, junto a los del Atalanta, lanzaron pirotecnia, objetos contundentes como sillas y botellas, y hasta quemaron varios autos en los alrededores a la Piazza del Gesù.

NOTICIA EN DESARROLLO