Real Madrid, PSG y Kylian Mbappé. El peligroso y por momentos cansino triangulo que ha marcado el mercado de fichajes desde el 2021 vuelve a escena en una prensa española donde afirman que tras verle caer eliminado en la UEFA Champions League, por la casa blanca tienen más que en claro como actuarán en cuanto a intentar moverse por el futuro del crack de 24 años.

MARCA y AS afirman que nadie por Madrid se ha olvidado del galo, que si bien su figura divide a la afición y al club, su impacto sobre el terreno de juego es motivo suficiente para no cerrarle la puerta de manera definitiva. Todo se sabrá en tres meses, cuando Mbappé tendrá que confirmar si activa las cláusulas para renovar su contrato hasta el 2025. El nombre de Erling Haaland también aparece en dichas informaciones.

Paris Saint Germain se prepara para remodelar nuevamente su proyecto, así como un Real Madrid donde los últimos resultados en el terreno de juego no son ni mucho menos positivos y donde hasta aquí, nadie entiende que no se vaya a por un gran crack en el 2024. Renovaciones, cláusulas y muchos millones de euros, hitos claves para entender si nuevamente y como ocurriese en el pasado, Florentino Pérez buscará los servicios de la Tortuga. ¿Vuelve el Tic-Tac?

Sin tocar al PSG

“¿Mi futuro? Estoy tranquilo, lo único que me importa es ganar la liga, hablo de esta temporada y después veremos”, palabras de un Mbappé que en caso de querer recalar en Real Madrid para este verano, solo tiene una vía por delante para conseguir su objetivo. AS no duda: los blancos no entrarán en contacto con Paris Saint Germain, no negociarán con Nasser Al-Khelaifi y no darán a torcer sus ofertas salariales o de derechos de imagen a Kylian como ocurriese en el pasado. Ese slogan de intocable ya no existe para el club de la capital española.

Si Mbappé quiere a ir al Real Madrid este verano tendrá que ser el gran mediador de un traspaso donde los Merengues solo mandarán la oferta al PSG y donde no intercambiarán pareceres con el club de París. Para 2024 y en caso de ser agente libre, no cambiarán tampoco los límites de sueldo y preferencias que el club blanco maneja para el tercer round para llevarse a Kylian.

En 2024 también se espera que Erling Haaland tenga precio de salida (cláusula de rescisión por 200 millones), hito no menor pensando en que si bien Real Madrid ostenta 300 millones de euros para una gran operación, habrá que ver cómo podrían encajar ambos fichajes. Mbappé gusta más que el noruego, pero medios como MARCA o AS avisan que nadie por España tiene prisas por hacerse con los servicios de un delantero que a día de hoy, volvería a ser agente libre en 9 meses. ¿Tic-Tac?.