Zlatan Ibrahimovic continúa con su brillante carrera a sus 40 años y ha acudido a un nuevo llamado de la Selección de Suecia. El delantero forma parte de la convocatoria para los 2 partidos definitivos para la clasificación al Mundial de Qatar 2022. El artillero compareció ante la prensa y volvió a estirar sus proyecciones de retiro.

La Selección de Suecia lucha por su cupo en el Mundial de Qatar 2022. Los nórdicos llegan a la última doble fecha de Eliminatorias UEFA siendo primeros del Grupo B, ocupando el puesto de clasificación directa. El equipo hará todo lo posible por evitar jugar el cruce de repechaje para la Copa del Mundo.

Suecia tiene 2 partidos clave ante Georgia y España, ambos como visitantes. Janne Andersson debe cumplir en el primer partido para jugarse el boleto a muerte ante La Roja. Para esto ha decidido contar con un futbolista de máxima experiencia y de sangre fría como Zlatan Ibrahimovic, siendo una figura de jerarquía que aporta tanto dentro como fuera de la cancha.

El final no está cerca para Zlatan

El delantero de AC Milan finalmente llega a una convocatoria con Suecia en buenas condiciones físicas. Ibrahimovic declaró ante la prensa desde la concentración de su selección. "En la última temporada tuve más lesiones de lo habitual porque nunca pensé en tomarme las cosas con calma. Cuando sentí algunas molestias, simplemente daba el máximo... En Milan tengo un fisioterapeuta que me sigue las 24 horas del día".

Como ya se ha vuelto habitual, Zlatan Ibrahimovic fue cuestionado por su retiro. "No he decidido un día para dejarlo... Quiero continuar tanto como sea posible y no quiero pensar en dejarlo. No quiero convertirme en uno de esos que se sienten tristes pensando que podría seguir sin hacerlo. Yo sigo".