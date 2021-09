Pasaron casi tres meses desde que Zlatan Ibrahimovic tuvo que someterse a una operación en su rodilla izquierda para prologar su carrera, cuando está a punto de cumplir 40 años. El sueco se sometió en aquel momento a una cirugía artroscópica en el hospital Salvador Mundi, de Roma.

La operación, de limpieza articular, fue un éxito, pero el sueco debió perderse la Eurocopa con su Selección para poder recuperarse de buena forma de cara a la temporada 2021-2022 con su club, Milan. Finalmente, este domingo llegó su debut en la temporada.

En la victoria de los de Stefano Pioli ante Lazio por 2-0, Ibrahimovic ingresó a 30 minutos del final, marcando su retorno tras cuatro meses sin actividad en las canchas. Apenas en 8 minutos en el campo, el delantero recibió en el área por parte de Ante Rebic en un contraataque y marcó el segundo gol del partido.

Retorno estelar y gol para sella el marcador. Todo redondo. Tras su impresionante regreso, Zlatan subió a sus redes un posteo en el que comparó cómo tenía la rodilla aquel 19 de junio, en el que fue operado, y cómo estaba hoy, pegando un característico gran salto para festejar su anotación.

La victoria fue importante para Milan, que venció a un rival duro y se mantiene entre los líderes de la Serie A con puntaje ideal luego de tres fechas. Además del rossoneri, Napoli, que derrotó este fin de semana a Juventus, y Roma, que sacó un duro triunfo ante Sassuolo, animan el campeonato hasta el momento.

Esta semana, Ibrahimovic había quedado en boca de todos cuando se declaró como el mejor del mundo en una entrevista con France Football, en comparación con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: "Si hablamos de cualidades intrínsecas, no tengo menos que ellos (...) Cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. En el fondo, creo que soy el mejor del mundo".