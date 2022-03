A sus 40 años, Zlatan Ibrahimovic atraviesa por un gran momento según él. En declaraciones entregadas a la UEFA, indicó que hasta que no vea alguien mejor que él, en ese instante se retirará del fútbol; lo cierto es que parece seguir activo y sin problema.

"El futuro está por escribir. Yo no hago planes. Vamos a ver qué pasa. No quiero arrepentirme de dejar el fútbol y luego decir que podría seguir jugando al fútbol, porque entonces me arrepentiría el resto de mi vida al ver que podría haber seguido. Quiero jugar todo el tiempo que pueda. La realidad es que jugaré hasta que vea que alguien es mejor que yo, así que seguiré jugando", fueron sus palabras.

Y es que ve difícil su retiro por: "esa adrenalina, nunca la tendrás al hacer otra cosa porque estamos programados. Todos los días hacemos lo mismo. Nos levantamos, nos preparamos, entrenamos, comemos y descansamos. Al día siguiente, es lo mismo. Durante 20 años, haces estas cosas y obtienes adrenalina de ellas. Así que cuando de repente dejas de hacerlo, no tienes esta agenda, ya no obtienes la adrenalina. Y cuando se para, tienes que partir de ahí y empezar de cero y empezar algo nuevo".

Se refirió además de volver a la Champions League con Milan: "¿cómo me siento por el hecho de no haberlo ganado? De dos maneras. Ganarlo sería increíble. No ganarlo no me cambiaría como jugador. Si lo ganara, no significaría que sería mejor jugador porque soy el mejor jugador. Está demostrado: el mejor jugador no lo gana todo".

Lo cierto es que el jugador se encuentra bien, sin lesiones y es uno de los jugadores importantes de recambio para el cuadro de Stefano Pioli, que ahora mismo es el líder de la Serie A, Milan comanda y tiene tres puntos de ventaja por sobre Napoli, su más inmediato perseguidor.