La figura de Luis Díaz fue una de las principales polémicas de una gala del Balón de Oro donde Harry Kane tuvo premio a una carrera de ensueño. El cafetero terminó en la posición número 24 de un top 30 donde muchos ven injusto su lugar tras una temporada de peso en el Bayern de Múnich. El periodista colombiano encargado de votar para la revista France Football publicó los 10 elegidos que puso en su top ten.

Por medio de sus redes sociales, Paché Andrade confirmó que incluyó a Luis Díaz dentro de los mejores jugadores de la última temporada. Puso al extremo del Bayern de Múnich en la octava posición y por encima de otros dos sudamericanos como el defensor del Paris Saint-Germain Willian Pacho y el colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones. Puso a Harry Kane como el mejor jugador de la última temporada con 15 puntos. Rodri y Kylian Mbappé completan su podio.

“Es una composición integral en la que no solo se privilegian los goles. Rodri fue el gran motor futbolístico e individual del campeón del mundo… Willian Pacho es hoy el mejor defensa del PSG, el mejor equipo del mundo. Julián Quiñones fue figura del mundial… No es el objetivo del Ballon d’Or. Los defensores destacados son también aspirantes válidos”, algunas de las respuestas de Andrade a los usuarios que le pedían explicaciones a su decisión en redes sociales.

Buena parte de Colombia y del Bayern de Múnich se encuentra indignada con la posición de Luis Díaz a nivel general. Entienden que si bien no tuvo una Copa del Mundo a la altura de sus estadísticas en el Bayern de Múnich, ni mucho menos merecía estar tan lejos de las posiciones de mayor valor de una clasificación general del Balón de Oro donde nadie cuestiona que el cafetero merece meterse. Habrá oportunidad de revancha dentro de un año.

Andrade puso a Kane y Lucho en el top ten del Balón de Oro: GETTY

El periodista colombiano Paché Andrade es el elegido desde hace varios años por parte de la revista France Football para realizar las votaciones en el premio. Recordemos que un total de 100 comunicadores son elegidos para participar en una elección democrática de la cual sale el vencedor del premio a mejor futbolista de la última temporada. A lo largo de las últimas horas se han empezado a revelar las elecciones de cada uno de los involucrados en la votación.

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Los elegidos por Paché Andrade en el Balón de Oro

Harry Kane (Bayern Múnich) – 15 puntos.

(Bayern Múnich) – 15 puntos. Rodri (FC Barcelona) – 12 puntos.

(FC Barcelona) – 12 puntos. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 10 puntos.

(Real Madrid) – 10 puntos. Lionel Messi (Inter Miami) – 8 puntos.

(Inter Miami) – 8 puntos. Lamine Yamal (FC Barcelona) – 7 puntos.

(FC Barcelona) – 7 puntos. Erling Haaland (Manchester City) – 5 puntos.

(Manchester City) – 5 puntos. Ousmane Dembélé (París Saint-Germain) – 4 puntos.

(París Saint-Germain) – 4 puntos. Luis Díaz (Bayern Múnich) – 3 puntos.

(Bayern Múnich) – 3 puntos. Willian Pacho (París Saint-Germain) – 2 puntos.

(París Saint-Germain) – 2 puntos. Julián Quiñones (Al-Qadsiah) – 1 punto.

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