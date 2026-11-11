Un total de 55 naciones cuentan con el beneplácito de la UEFA para disputar la Fecha FIFA. Hablamos de una de las confederaciones más grandes de todo el panorama internacional. Pero podrían ser más en un contexto geopolítico donde hasta 3 territorios han buscado a lo largo de los últimos años la posibilidad de ser reconocidos como una nación independiente en cuanto a lo deportivo se refiere. No solamente ocurre en España con el País Vasco o Cataluña.

Son seguramente los casos más conocidos a nivel internacional. España supone uno de los países con mayor cantidad de culturas distintas dentro de sus propias fronteras. Los diferentes idiomas que se encuentran en cada rincón del país han derivado en que durante varias ocasiones a lo largo de todo el siglo XXI diferentes ejecutivos autonómicos hayan pedido al máximo ente del fútbol europeo o FIFA la posibilidad de competir de manera independiente.

La más reciente ocurrió el 15 de diciembre del año 2020. En aquel momento representantes de la Federación Vasca de Fútbol acompañados por miembros del Gobierno local viajaron hasta la sede de la FIFA en Zúrich. Registraron una solicitud de integración como miembro de pleno derecho en la UEFA. La medida fue negada por parte de ambas instituciones teniendo en cuenta que se trataba de un territorio dentro de España. Si bien Cataluña nunca ha dado este tipo de pasos oficiales, es de público conocimiento su deseo de no depender en algún momento de la selección española para jugar partidos oficiales.

Hablamos de un tema de conversación más que recurrente en España. Desde 1930 se tienen registros de propuestas oficiales por parte de la Federación Vasca o Catalana para que la FIFA o la UEFA las reconozcan como territorios independientes a la hora de competir. A lo largo de los últimos 20 años hemos tenido la posibilidad de ver a grandes figuras de la Roja como Piqué, Carles Puyol o Xabi Alonso ponerse la camiseta dentro de sus territorios en España para jornadas que no son reconocidas por los máximos entes como encuentros de carácter oficial.

Bretaña, otro territorio que de momento no tiene permisos UEFA para competir: GETTY

Es común durante diferentes fechas FIFA o incluso a finales de año ver amistosos de la selección vasca o catalana frente a diferentes naciones del mundo. Solamente en los últimos 24 meses hemos visto a Uruguay jugar en el País Vasco o a diferentes selecciones africanas medirse contra un combinado catalán en el Camp Nou. A pesar de lo que la mayoría podría llegar a pensar, España no es el único país que esconde este tipo de escenarios.

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Francia o Inglaterra esconden casos similares

Bretaña en Francia posee una selección que juega partidos amistosos de manera esporádica y un fuerte sentimiento de identidad regional. Su federación de momento no ha podido independizarse de la francesa. Tampoco se cuenta con un apartado legal como en España que le entregue algo de poder en el día a día a los bretones como sí ocurre con Cataluña o País Vasco a la hora de poder solicitar a la justicia su autonomía como territorio futbolístico. Este vacío no ha permitido a esta región de la Galia solicitar su acceso formal a torneos FIFA.

Un poco más arriba de Bretaña encontramos el caso de Jersey y Guernsey. Hablamos de dependencias de la Corona británica que operan con una gran autonomía en cuanto a su día a día. La propia federación de dicho territorio solicitó formalmente su ingreso en la UEFA por el año 2018. El Congreso del máximo ente del fútbol europeo lo terminaría rechazando bajo el simple argumento de no ser un estado reconocido por la ONU.

Datos claves

La UEFA reconoce a 55 naciones oficiales para competir en fecha FIFA.

reconoce a oficiales para competir en fecha FIFA. El País Vasco solicitó en 2020 afiliarse formalmente a la UEFA en Zúrich.

solicitó en afiliarse formalmente a la en Zúrich. Jersey y Guernsey fueron rechazadas por UEFA al no integrar la ONU.