Por medio de sus redes sociales, CR7 dejó su primera reacción tras ser elegido como el mejor Balón de Oro de todos los tiempos. Superó a Messi.

Los aficionados del fútbol alrededor del planeta eligieron al mejor Balón de Oro de todos los tiempos. Cristiano Ronaldo se queda con el B.O.A.T. tras unas votaciones absolutamente democráticas y donde por medio del pago de 1 € en la plataforma de France Football se podía escoger al mejor vencedor del máximo galardón individual que tiene este deporte. El atacante portugués reaccionó en sus redes sociales.

“Preparándome”, fue el mensaje elegido por Cristiano Ronaldo en una publicación por Instagram donde se le mostraba contento mientras recibía decenas de mensajes de felicitación de todos sus aficionados a lo largo del planeta. Recordemos que el nuevo premio creado por la revista France Football no tiene nada que ver con el famoso Superbalón de Oro que tantas polémicas ha generado a lo largo de las últimas jornadas.

En esta votación Cristiano Ronaldo superó el Balón de Oro obtenido por Messi en el 2012. En aquella ocasión La Pulga marcó un total de 91 goles a lo largo de los 12 meses del año calendario. CR7 con su primer balón en el año 2008 mientras era el líder absoluto del Manchester United acabó imponiéndose en las votaciones. La propia revista reveló que hubo miles de votos acumulados desde que se abrió la posibilidad de que los hinchas eligiesen al B.O.A.T.

Recordemos que no se trata de ningún premio oficial. También que hasta la fecha la propia revista France Football no ha confirmado si tendremos una nueva edición del B.O.A.T. en el futuro. Cristiano Ronaldo se impone a nivel popular a Lionel Andrés Messi e incluso se quedó con el tercer lugar de la clasificación general por su Balón de Oro obtenido en el año 2017 de la mano del Real Madrid. Fueron para los hinchas del deporte más popular del planeta las mejores versiones individuales de dicho futbolista en toda la historia.

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi opacó prácticamente al resto de los nominados. Para encontrar al primer futbolista en la clasificación general que no sea el portugués o el argentino hay que irnos hasta la casilla número 13. El Balón de Oro obtenido por Ronaldo Nazário en el año 2002 tras consagrarse campeón mundial con Brasil es el primero en surgir. El mítico delantero de finales de la década de los 90 también surge en la posición 15 con su premio de 1997. Fue el único en meterse dentro de las ediciones que ganaron los referentes de este siglo.

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Portugal también felicitó a CR7 por el B.O.A.T

Tras revelarse que ha sido preseleccionado por Jorge Jesús para los partidos del mes de noviembre en la Nations League, Portugal sigue enviándole mensajes de cariño a Cristiano Ronaldo. Le felicitaron por haber obtenido el B.O.A.T. con un sentido mensaje en sus redes sociales que parece acercar posturas tras toda la polémica del último parón de selecciones.

“De 2008 para la eternidad. El Balón de Oro de todos los tiempos es portugués. 🇵🇹 ¡Felicidades, Capitán!”, palabras de la cuenta oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol alrededor del premio obtenido por su máximo goleador. Veremos si el día 1 o 2 de noviembre se termina de confirmar como uno de los convocados para enfrentar a República Checa y Gales.

Datos claves

Cristiano Ronaldo ganó el premio popular B.O.A.T. organizado por France Football.

ganó el premio popular organizado por France Football. Cristiano Ronaldo publicó el mensaje “Preparándome” en Instagram tras la votación.

publicó el mensaje “Preparándome” en tras la votación. Cristiano Ronaldo superó el récord de 91 goles de Lionel Messi en 2012.