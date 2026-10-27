La posición número 24 del colombiano no gustó en Alemania. Critican los criterios de selección de un trofeo que se va para Bayer Múnich.

Y finalmente conocemos el lugar de Luis Díaz en cuanto a la clasificación del Balón de Oro se refiere. El colombiano terminó ubicado en la posición número 24 de los 30 grandes nominados a esta edición. Las críticas a la organización de France Football por medio de las redes sociales del club alemán Bayern de Múnich han venido creciendo con el correr de las horas.

“Luis Díaz a los 24, teniendo una mejor temporada que Mbappé, quien definitivamente estará en el top 3 y muy probablemente gane el maldito premio. ¿Cómo es posible??… ¿Cómo es posible que Díaz esté clasificado en el puesto 24, y Ferran Torres esté por encima de él?”, empezaban algunos de los comentarios de los hinchas alemanes en las cuentas del Bayern.

Muchos entendían que Luis Díaz merecía una mejor posición en el Balón de Oro. No comprenden ni mucho menos que otros nombres con peores números a lo largo de los últimos 12 meses le hayan superado. El Mundial para muchos es la única espina de una temporada por la ciudad de Múnich donde el delantero sorprendió a propios y extraños.

“Si hubiera nacido en un país como España o Argentina, sin duda estaría en el top 5. Me parece escandaloso, la verdad… A mí tienen que explicar cómo Ferran Torres y Vinicius Jr. están por encima de Luis Díaz en el Balón de Oro de la temporada 25/26… ¿los periodistas ni siquiera encienden su televisor ya a estas alturas?… Era Top 15 mínimo”, más mensajes que se ven en las cuentas del Bayern alrededor del lugar de Luis Díaz en la clasificación final del galardón.

No nos olvidemos que a lo largo de los últimos 12 meses Luis Díaz fue campeón de los 3 torneos alemanes. Solamente el Paris Saint-Germain le quitó el sueño de su primera Champions League con la derrota en semifinales que sufrió la plantilla de Vincent Kompany. Sus estadísticas a nivel individual dejaban un balance de 26 goles y 20 asistencias a lo largo de 51 partidos oficiales que pocos tenían en el Viejo Continente. Hay enojo en Alemania por su posición final.

Luis Díaz, compañado por los suyos durante el Balón de Oro: GETTY

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Todo ello en una jornada donde Harry Kane se consagró como mejor jugador del planeta. Un premio merecido a una carrera llena de trabajo en silencio y donde los éxitos tanto colectivos como individuales no llegaron hasta hace algunos años. Veremos qué clase de recibimiento le tienen los hinchas del Bayern de Múnich a Luis Díaz cuando este se recupere de su lesión y pueda volver a disputar partidos con la plantilla de Kompany.

El mensaje de Luis Díaz a Kane

Las 73 aportaciones del británico entre goles y asistencias fueron vitales para inclinar la balanza. Dentro de todo su registro ofensivo aparece esa sociedad que formó con Michael Olise y Luis Díaz a lo largo de los últimos 12 meses. El colombiano festejó el nuevo Balón de Oro obtenido por el Bayern de Múnich y felicitó a su compañero en ataque por el Allianz Arena.

“Felicitaciones, Harry. Lo tienes muy merecido”, palabras de Luis Díaz en Instagram al nuevo mejor jugador del mundo. Se espera que el próximo sábado 31 de octubre durante una nueva edición del clásico alemán contra el Borussia Dortmund el Allianz Arena rinda homenaje a todos sus futbolistas galardonados en el premio individual más importante de este deporte.

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