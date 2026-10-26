Lewandowski llenó de elogios a Luis Díaz, Kane y Olise: “Una combinación perfecta”

El ex Bayern se mostró elogioso con la delantera de Vicent Kompany. Resume el tridente donde está Luis Díaz como perfecto.

El presente del Bayern de Múnich se encuentra marcado por la salud de Vincent Kompany. Pero también por una serie de elogios a una delantera que, pese a su comienzo de temporada, sigue siendo vista en todo el planeta como una de las mejores del Viejo Continente. Robert Lewandowski elogia desde Estados Unidos el ataque conformado por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

El delantero polaco habló a lo largo de las últimas horas con The Athletic. Se mostró elogioso con el trabajo que Vincent Kompany se encuentra realizando en una ciudad de Múnich donde el Bayern ya es líder de la Bundesliga. Destaca las diferentes características que tienen los miembros de un tridente con el que ve pocos similares en Europa.

“Harry Kane llegó al Bayern en su mejor momento y lo que está haciendo es increíble, la cantidad de goles que marca, y sobre todo porque el Bayern echaba de menos a un delantero de este calibre después de mi marcha. Con él están haciendo un trabajo excelente, y Michael Olise me parece impresionante. Es un jugador que marca la diferencia. Creo que este trabajo y la colaboración entre Kane, Olise y Luis Díaz es una combinación perfecta”, palabras de Robert Lewandowski alrededor de su exequipo.

Los elogios llegan en semanas que no han sido sencillas para el equipo del sur de Alemania. Recordemos que Luis Díaz atravesó una de sus peores rachas antes de caer lesionado en el último partido frente al Arsenal. Harry Kane y Olise mantienen un gran estado de forma de cara a la portería contraria, aunque de momento no han podido replicar las sensaciones de una última campaña donde se soñó con el triplete.

Para Lewandowski, Bayern Múnich tiene una de las mejores delanteras del planeta: GETTY

Pero Lewandowski tiene razón a la hora de definirlo como una combinación perfecta. Dichos nombres fueron parte de la delantera con más goles de las 5 grandes ligas del fútbol europeo durante la última campaña. Para Robert tienen la mezcla perfecta de inteligencia, rapidez y puntería de cara al gol que puede encontrarse en el Viejo Continente. El equilibrio entre todas las características de los presentes conforma un ataque que debe preocupar a Europa.

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¿Cuándo vuelve Luis Díaz de su lesión?

A la espera de cómo evolucione de su lesión, los principales medios alemanes no esperan que Luis Díaz pueda regresar al equipo de Vincent Kompany antes del 20 de noviembre. Las dolencias que vivimos frente al Arsenal le sacaron también de la última ventana FIFA del año con la Selección Colombia.

SC Freiburg, 1. FC Magdeburg (Copa), Borussia Dortmund, Atlético de Madrid (Champions) y Mainz 05, más la doble jornada de amistosos frente a Chile del mes de noviembre, serán los partidos que se perderá el cafetero. En el mejor de los pronósticos se espera que Luis Díaz pueda regresar a las filas de Vincent Kompany el 20 de noviembre frente al Colonia. Se entiende que necesita tiempo de recuperación tras unos últimos 12 meses llenos de partidos.

Datos claves

Robert Lewandowski calificó de combinación perfecta al tridente de Luis Díaz , Kane y Olise.

calificó de combinación perfecta al tridente de , Kane y Olise. Luis Díaz causará baja con el Bayern de Múnich hasta el 20 de noviembre .

causará baja con el hasta el . Luis Díaz se perderá los amistosos de la Selección Colombia ante Chile en noviembre.