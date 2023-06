Avanza el mercado de pases del fútbol europeo y los entrenadores trabajan en sus refuerzos para la próxima campaña. José Mourinho, DT que sonó para tomar el mando de Paris Saint-Germain (PSG), se ha puesto en contacto con uno de los jugadores del equipo parisino para sumarlo a su plantel de AS Roma.

El nombre de José Mourinho ha sonado fuertemente en el entorno de PSG en los últimos meses. El portugués era uno de los favoritos a llegar al banquillo del Parc des Princes tras la salida de Christophe Galtier.

Ahora Mourinho parece centrado en lo que será su próxima temporada al mando de AS Roma y ya trabaja en los fichajes para la próxima temporada. The Special One se ha puesto en contacto con un futbolista de PSG.

¿Mourinho se roba a Verratti?

Según informa el diario Corriere della Sera, José Mourinho ha contactado al volante italiano, Marco Verratti para que se sume a su plantel en Roma. El jugador no ha tenido su mejor temporada, por lo que se ha hablado mucho sobre su salida.

La ‘Loba’ intentaría el fichaje de Verratti en condición de préstamo, aprovechando las buenas relaciones que existen entre las directivas de ambos clubes. El gran problema sería el elevado salario del italiano, que ronda los 14 millones de euros.