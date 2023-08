Continúa la polémica entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso. Ahora, el proceso penal contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por agresión sexual puede proceder. No obstante, se requiere de la denuncia de la campeona del mundo.

Han sido muchos los señalamientos contra el presidente de la RFEF por el beso no consentido a Jenni Hermoso. No obstante, la jugadora no ha presentado ninguna denuncia formal ante la Justicia por lo sucedido en el Mundial Femenino.

Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe) fue el que presentó la denuncia por agresión sexual contra Rubiales ante la Fiscalía de Madrid, para luego pasar a la Audiencia Nacional.

Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias contra Luis Rubiales. Sin embargo, para proceder con la causa contra el presidente de la RFEF, las autoridades requieren de la denuncia de la futbolista.

Jenni Hermoso debe denunciar

“A la vista de las manifestaciones públicas realizadas por doña Jennifer Hermoso Fuentes, el acto sexual sufrido por la misma y llevado a cabo por el señor Rubiales, no fue consentido. Por ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación preprocesales para la investigación de los hechos que podrían ser constitutivo de un delito de agresión sexual, previsto y penado en el art 178 CP” señala la Fiscalía.

De acuerdo con el artículo 191.1 CP, “para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia“.