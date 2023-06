Manchester United comienza a armar la plantilla de cara a la temporada 2023-24. El cuadro dirigido por Erik ten Hag disputará nuevamente la Champions League por lo que se busca armar un plantel competitivo para volver a pelear por la ‘Orejona’.

Objetivo que ha llevado al club inglés a dejar partir una de sus grandes promesas a un precio que para muchos sería hasta de una broma. Este es el particular caso de Zidane Iqbal que con 20 años parte de Old Trafford.

Según indica The Sun el jugador iraquí no logró alcanzar con los altos estándares que aplica ten Hag. Incluso se hizo la comparación de que, pese a ser compañero de Alejandro Garnacho y Kobbie Mainoo, no logró llegar a su mismo nivel.

Por lo mismo se decidió que Zidane Iqbal siga su carrera en al FC Utrecht en la liga Eredivisie de Países Bajos. El monto de dicho traspaso fue de cerca de 1 millones de euros más su cláusula de venta. Muy lejos de las cifras millonarias que otros clubes han pagado en este mercado de pases.

“Tengo tantos recuerdos increíbles de mis 15 años asociados con su increíble club (…) Siempre seré fanático del United y siempre amaré este club“, agradeció el jugador que llegó con 15 años a la academia del club al momento de informar su despedida.