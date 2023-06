Esta mañana se hizo oficial el fichaje de Ilkay Gundogan por el FC Barcelona, donde llega buscando devolver al club al primer nivel del fútbol europeo. Sin embargo, antes de viajar a España, Gundogan decidió abrirse y despedirse de los fanáticos del Manchester City con una emotiva carta.

A diferencia de lo que supo ser su etapa en el club, donde pocas veces se expresó en público, Gundogan compartió una larga carta en el portal The Players Tribune. Allí habló sobre su experiencia en Manchester y sus sensaciones al dejar el club tras siete años y múltiples campeonatos.

El agradecimiento de Gundogan al Manchester City

“Todo lo que puedo decir es gracias”, comenzó Gundogan. “Cuando llegué aquí era un joven sin hijos y muchos sueños. Es difícil hasta para mi creerlo, pero me voy siete años después como un padre que ha cumplido cada sueño que ha tenido”, destacó.

“Hoy es un día agridulce. Las despedidas nunca son fáciles, pero es incluso más difícil con este equipo. Cuando le tuve que contar a los chicos en el grupo que me iba, me emocioné mucho. Los voy a extrañar a todos, pero me alegra decir que me voy como un campeón”, agregó el capitán del equipo campeón del trébol en esta temporada.

“Tan sólo puedo imaginar lo que los fanáticos pensaron cuando este tranquilo hombre con nombre raro llegó a Manchester por mucho dinero y estaba rengueando en muletas durante su presentación”, comentó Gundogan, sobre su llegada aún lesionado al City.

“Pero todo lo que puedo decir es: llegué rengueando en un pie, pero me voy sintiendo que vuelo sobre las nubes”, completó.

Ganar la Champions League, la obsesión de su vida

Ilkay fue parte del equipo cenicienta del 2013, el Borussia Dortmund de Jurgen Klopp que alcanzó la final de la Champions League. Sin embargo, el BVB perdió ante el Bayern Munich esa temporada y eso marcó la última década para Gundogan. “Cuando mi equipo de Dortmund perdió aquella final, estaba devastado. No hay sensación como perder una final. Me ha acechado durante 10 años. Cada decisión que tomé en mi carrera ha sido con el propósito de levantar ese trofeo.”

Gundogan ha estado cerca en las últimas temporadas, luego de perder la final del 2020/21 contra Chelsea y en semifinales ante el Real Madrid en la campaña pasada. Sin embargo, todo ha valido la pena para el alemán.

Dejar el club y su vida en Manchester por Barcelona

El próximo desafío en la vida de Ilkay será devolver al Barcelona a los primeros planos internacionales, un lugar donde todos creen que el club debe estar, pero que lleva tiempo sin alcanzar.

“Si me iba a mover, había sólo un equipo en el mundo que tenía sentido. Era el Barcelona o nada”, expresó Gundogan al detallar los motivos de su partida. “Confío en que todavía tengo un par de años al más alto nivel y quiero llevar al Barcelona a donde merece estar. Será una reunión con mi viejo amigo Lewa y me emociona jugar para un entrenador que he admirado por tanto tiempo”, añadió.

Ilkay Gundogan es el gran fichaje del mercado para el Barcelona, que igualmente tiene algunos otros nombres todavía en carpeta. Por otra parte, será el gran vacío a llenar en Manchester, que si bien tiene en miras a Declan Rice, también tendrán que encontrar un referente en el plantel a la altura de Gundogan.