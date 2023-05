Lucas Moura no seguirá en Tottenham, pero los pretendientes no le hacen falta

Fueron un total de seis temporadas en las cuales Lucas Moura vistió la camiseta de Tottenham, ahora, en la jornada del jueves 18 de mayo, a través de las redes sociales de la institución londinenses se comunicó que el futbolista no hará parte más del club para la siguiente campaña.

Ahora, con 30 años, el futbolista surgido al profesionalismo desde Sao Paulo, tiene más que incierto su futuro, pero lo cierto es que pese a su poca regularidad en el terreno de juego, los pretendientes por sus servicios no le hacen falta, y no serían equipos de menor talla.

Y es que al menos en lo que corresponde al territorio británico, hay tres instituciones que quisieran contar con él dentro de su plantilla; dos de ellas que harán parte de las competiciones europeas, como lo son los casos de Aston Villa y Newcastle; precisamente este último que se ilusiona con la Champions League.

En un tercer lugar, pero con algo más de chances aparece Wolverhampton, institución con una temporada más bien regular; pero que ve con muy buenos ojos el arribo del jugador que además se dio el lujo de integrar el plantel de PSG en el pasado.

Una situación para él no solamente se centraría en el balompié inglés, sino que dos equipos grandes en diferentes países lo pretenden: en Italia aparece el caso del semifinalista de Champions, Milan; y en Turquía, Fenerbahce, es otro de los interesados en el brasileño.