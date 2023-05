El fútbol español se consterna por la caída de uno de sus equipos históricos. Tal y como ocurrió días atrás en la Serie A con Sampdoria, LaLiga ve a uno de sus equipos de tradición hundirse. Se trara de Málaga, club que ha caído a la Primera RFEF (tercera división de España).

Se viven horas tristes en el fútbol español por la caída de Málaga a la Primera RFEF. El equipo andaluz, siendo uno de los históricos de LaLiga desde la década de 1950, vive uno de los peores momentos de su historia con su caída a la tercera categoría.

Luego de 5 temporadas en LaLiga SmartBank (Segunda), el equipo del sur de España se despide, al menos temporalmente, del fútbol profesional tras su caída ante Alavés de este sábado.

“A toda Málaga, perdón, os hemos decepcionado. Somos conscientes del profundo pesar generado en nuestra afición y es totalmente descorazonador para nosotros. Abandonamos el fútbol profesional por deméritos propios, no hay más explicación, no hay más excusas. En el mundo del deporte habitualmente se rehúye de la palabra decepción, pero no podemos calificar a este curso de otra forma. La temporada ha sido una decepción” dice el comunicado de la entidad.

Un grande caído

Vale recordar que, desde la década de 1950, Málaga ha sido un equipo recurrente en LaLiga, habiendo bajado a la segunda categoría solo durante su crisis de la década de 1990. En ese momento, tuvieron que refundar el club y volvieron a la primera categoría, donde se mantuvieron hasta 2018.

La época más brillante del equipo andaluz fue durante el ciclo de Manuel Pellegrini. El chileno estuvo al mando del equipo entre 2010 y 2013, llevándolos a figurar en la Champions League, donde llegaron hasta los cuartos de final.

Ese Málaga, con figuras como Joaquín, Isco, Martín Demichelis, Javier Saviola, Roque Santa Cruz, Salomón Rondón, Júlio Baptista, Willy Caballero, Santi Cazorla y el gran Ruud van Nistelrooy, hizo que los fanáticos vivieran noches mágicas en el Estadio La Rosaleda.