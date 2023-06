Una compleja situación atraviesa un de las promesas del fútbol inglés. Esto debido a que de ser llamado a ser el estandarte del Chelsea en su minuto, ahora buscará una nueva opción en la Tercera división de Inglaterra.

Esto trata de la carrera de Josh McEachran, quien se dio el lujo de rechazar al Real Madrid en plena juventud y ahora podría llegar gratis a jugar la League One.

El inglés nacido en Oxfordshire se destacó por su habilidad como centrocampista y a los 17 años decidió por Chelsea por sobre el Real Madrid. En ese entonces Carlo Ancelotti comandaba al equipo y esto fue determinante en su elección.

“Ha demostrado una habilidad y calidad fantásticas, y no tengo miedo de jugarlo en la Liga de Campeones y otros partidos importantes“, lo destacaba el propio estratega italiano. Inclusive se indicaba que sería el recambio de Frank Lampard.

Sus números en cancha lo destacaban por sobre el resto. Inclusive en 2011 fue elegido el mejor jugador joven del Chelsea, campaña donde tuvo 17 apariciones en Premier League. También disputó la fase de grupos de la Champions League. Sin embargo, la llegada de refuerzos de renombre en su posición fueron tapando a McEachran.

Lo que desencadenó en que saliera de los ‘blues’. En las siguientes temporadas estuvo a préstamo en Swansea, Middlesbrough, Watford, Wigan y Vitesse en Holanda.

En 2015 decidió cortar con su periplo y dejó Chelsea para recalar en Brentford en la Championship. En dicho club sumó 101 partidos y tras cuatro temporada volvió a cambiar de club: desde 2019 pasó al Birmingham.

Ya en 2021 volvió a cambiar de club y pasó al MK Dons en la League One donde jugó 39 partidos y no anotó goles. Luego de tres temporadas decidió buscar un nuevo club. Según The Sun ahora aparece en el horizonte el Oxford United, también en la tercera división de Inglaterra, y que evitó el descenso por solo dos puntos.

Lo más insólito es que llegaría gratis a este equipo ya que quedó libre. Dejando en el pasado los casi 4,5 millones de euros que se llegó a pagar por su carta.