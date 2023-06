Si se maneja el dinero correctamente, jugar en un equipo del primer nivel del fútbol europeo puede asegurar el futuro de cualquier persona. Sin embargo, hay casos en los que los jugadores no supieron mantenerse en el primer nivel y tampoco sacarle jugo a los altos ingresos de sus mejores momentos.

Este es el caso de Jacob Mellis, que comenzó su carrera en el fútbol profesional hace 14 años. El exmediocampista inglés debutó con la camiseta de Chelsea tuvo su primera y única presentación con los Blues en noviembre de 2010 por Champions League. En el cierre del partido, disputó sus únicos minutos ante el MSK Zilina, de Eslovaquia.

Pero su realidad es completamente diferente tras haber recorrido el ascenso del fútbol inglés en clubes como Southampton, Barnsley, Blackpool, Bury y Mansfield Town. Daily Mirror lo encontró en una complicada situación en la actualidad, sumergido en el alcoholismo y sin hogar.

“Me paso los días pensando a dónde voy. Tengo familia, pero no quiero depender de ellos. Quiero tratar de resolver las cosas a mi manera. Ha sido difícil. Trato de no pensar demasiado en lo que estoy pasando. Solo trato de seguir adelante”, explicó Mellis, que jugó por última vez de forma amateur en el Leatherhead, del octavo escalón del fútbol inglés.

Además, reveló que su adicción a las bebidas alcohólicas lo acompaño durante toda su carrera: “Fue algo que siempre me metió en problemas. Cuando bebes, nunca tienes realmente el control de tus acciones. El alcohol afectó mi entrenamiento y los entrenadores no estaban contentos. Recuerdo que una vez llegué a un entrenamiento completamente borracho cuando tenía 19 años. Me enviaron a casa“.

También recordó a David Luiz, quién fuera su compañero en aquella época en Stamford Bridge y el consejo que una vez le dio: “Él no hablaba mucho inglés, pero me advirtió. En los entrenamientos, hacía señales con las manos y me preguntaba: ‘¿Has estado bebiendo? ¡Entonces para!“.