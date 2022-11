Las dudas se despejaron y quienes soñaban con volver a ver a Albert Pujols jugando en un parque de pelota de la MLB recibieron la noticia que se esperaba. ‘La Máquina’ terminó con un nivel tan superlativo tras disputar la temporada número 22 en las Grandes Ligas que se llegó a pensar que podría continuar en el béisbol de Las Mayores.

Pujols no lo dudó ni un solo instante. “Puedo decirte que he puesto mi mente en el próximo año, prepararme. Y puedo seguir jugando dos o tres años más, si así lo quiero. Pero estoy agotado. He terminado. Esto es todo. Aquí es donde termina la carrera de Albert Pujols”, le afirmó el pelotero dominicano a ESPN.

‘La Máquina’ cumplió su palabra. Según Mark Feinsand, de MLB.com, Albert Pujols firmó el 1 de noviembre de 2022 los papeles de su retiro con St. Louis Cardinals en la MLB. De esta manera, al hacerse oficial que el expelotero nacido en República Dominicana se retira, ahora tiene la oportunidad de ganar más de $220.000 dólares al año.

Las Grandes Ligas tienen un sistema de pensiones al que se puede aplicar desde los 45 años. La principal condición es haber estado al menos 43 días en el roster de 25 jugadores de un equipo. La cantidad de dinero que el expelotero recibe depende del tiempo que jugó en Las Mayores y de la edad en la que solicita la pensión. Pujols y sus 22 años en la MLB lo hacen acreedor de este beneficio.

Pujols hizo oficial la firma que le daría más de $220.000 dólares al año

Según Héctor Gómez, de la emisora dominicana Z101 Digital, un pelotero que haya jugado 10 años en la MLB y pida su pensión a los 62 años puede llegar a recibir hasta $220.000 dólares al año. Con la firma de su retiro tras 22 temporadas, 3.384 hits, 703 jonrones, 2.218 carreras impulsadas y un promedio de .296, Albert Pujols puede acceder a este beneficio una vez cumpla 45 años y dependiendo de la edad en la que pida su pensión llegaría a ganar más de US$220.000.