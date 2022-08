La novela de Kyrie Irving y una posible salida de Brooklyn Nets tiene un nuevo capítulo cada día. ¿Tendrá un final feliz? Mientras que Los Angeles Lakers parece estar decidido a ir por el base para la temporada NBA 2022-23, el excompañero de LeBron James publicó un enigmático mensaje en Twitter. ¡Hay drama!

Kevin Durant puso la condición de quedarse en el equipo si cortaban al entrenador Steve Nash y al gerente general Sean Marks. Todo parecía indicar que Irving estaba en la misma sintonía según lo publicado por Josh Kosman, del portal The New York Post, pero… Ocurrió un giro de 180 grados.

“No estoy segura de donde viene esa narrativa, pero Kyrie no odia ni a Steve ni a Sean. Eso no es parte de lo que él es o de como se muestra para el mundo. Él trata de ser sobre paz, amor y aceptación”, le dijo Riley Irving, agente del base, al portal The New York Post.

Kyrie Irving y LeBron James jugaron por tres temporadas en Cleveland Cavaliers, llegaron al mismo número de Finales y ganaron un campeonato. Los Angeles Lakers estaría interesado en volver a verlos jugar juntos, ya que según Kristian Winfield, del portal Daily News (Noticias), el equipo californiano daría los picks de primera ronda del NBA Draft 2027 y 2029 para hacer un intercambio por el base con Brooklyn Nets.

El enigmático mensaje de Irving tras conocerse lo que Lakers daría por él

“Cuando estés listo para liberarte del control de los medios sobre tus pensamientos y emociones subconscientes, encuéntrame en una de mis plataformas y desmenucémoslo. Nosotros, la tribu A11Even, amamos nuestras conversaciones sobre la verdad y lo que realmente está sucediendo. Bienvenida al cambio de paradigma”, fue el mensaje que Kyrie Irving publicó en Twitter tras darse a conocer lo que Los Angeles Lakers daría por él.