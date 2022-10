Brooklyn Nets continúa con su preparación para la próxima temporada de National Basketball Association (NBA), con un nuevo Big-3 en cancha, comandado por Kevin Durant, Kyrie Irving y el regreso de Ben Simmons.

Si bien durante los juegos de preparación registran marca negativa de dos derrotas y una victoria, lo más importante para el equipo de Steve Nash ha sido la vuelta del base australiano, quien no jugó la pasada campaña por una lesión en su espalda y problemas de salud mental.

Sin embargo, las polémicas no se alejan de los Nets, y mucho menos de Simmons, quien protagonizó un curioso incidente durante una práctica abierta, fallando un lanzamiento, en un video que ya alcanzó los cuatro millones de reproducciones en redes sociales, más las críticas de los aficionados NBA.

Simmons contra todos por video con 4 millones de reproducciones



En la previa al último juego de Pretemporada de su equipo, este viernes ante Minnesota Timberwolves, el oceánico concedió una entrevista a ESPN, donde expresó su molestia por la viralización de este clip y los comentarios que generó.

"Me encuentra todo el tiempo y no se detiene. A veces incluso estoy harto de eso, pero luego digo, 'bueno, soy Ben Simmons. Viene todo esto siendo Ben Simmons en este momento'. Incluso el otro día hubo un clip de mí tirando un airball en el parque. Mientras tanto, como 10 tipos tiraron airballs y nadie dijo nada", partió señalando el jugador de 26 años.

En esa línea, el australiano agregó que "es como si la gente encontrara un clip y tratara de convertirlo en todo, como si Ben no pudiera hacer esto o aquello. Pero viene con eso, y hay que tener la piel dura y me doy cuenta de eso, pero no, no puedo tomar todo personalmente. Son las redes sociales".