Luego del escándalo que protagonizó en la Semana 17 de la NFL 2021 al abandonar el juego vs. New York Jets, Tampa Bay Buccaneers contempla una polémica sanción para Antonio Brown. ¿Tom Brady los convenció?

Todo estaba escrito y casi que legalizado por la misma oficina del comisionado Roger Goodell: Antonio Brown no volvería a la NFL luego del escándalo que protagonizó en la Semana 17 al abandonar el juego Tampa Bay Buccaneers vs. New York Jets, pero… ¡Un momento! Esto no ha pasado.

Bruce Arians, entrenador en jefe de los Buccaneers, fue claro y contundente al afirmar que Antonio Brown “no era más un Buc” luego de abandonar el juego contra los Jets, pero cuando las horas pasaron y los ánimos estaban más calmados, la situación cambió del cielo a la tierra. ¿Tom Brady los convenció?

“Obviamente, esa es una situación difícil. Todos lo amamos y nos preocupamos profundamente por él. Creo que todos deberían ser compasivos y empáticos con algunas cosas muy difíciles”, afirmó Tom Brady sobre el escándalo que protagonizó Antonio Brown.

Las cosas cambiaron en 3, 2, 1 porque según informó Adam Schefter, periodista de ESPN, Tampa Bay Buccaneers no han hecho oficial que cortan a Antonio Brown hasta el martes 4 de diciembre. Todo lo contrario, los Bucs estarían pensando una polémica sanción para uno de los mejores amigos de Brady en el vestidor.

La polémica sanción que contempla Tampa Bay Buccaneers para Antonio Brown en la NFL

De acuerdo a la información publicada por Schefter, Tampa Bay Buccaneers discute con la NFL cómo van a proceder frente a la situación de Antonio Brown y Yahoo Deportes agrega que el equipo liderado por Tom Brady prefería sancionarlo y no contarlo de la organización.