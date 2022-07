Si entramos a comparar las principales disciplinas deportivas en Estados Unidos, Tom Brady es uno de los atletas más reconocidos de la historia, con siete anillos de campeón en la National Football League (NFL) y entrando a su 23° temporada consecutiva.

Desde el inicio de su trayectoria, en el año 2000 cuando fue elegido en el puesto 199 del Draft por New England Patriots, hasta su actualidad a los 44 años en Tampa Bay Buccaneers, el mariscal de campo ha ganado todo lo posible, a nivel individual y colectivo.

Y la realidad es que Brady ha sido desafiado en múltiples disciplinas para que muestre sus habilidades, pero nunca a un reto como el que le llegó en plenas celebraciones de la Independencia de Estados Unidos, y el culpable es Joey Chestnut, el campeón mundial de comer hotdogs.

Brady es desafiado por campeón mundial de comer hotdogs



Luego de que el pasado 4 de julio se llevara la victoria en el tradicional evento Nathan's Hot Dog Eating Contest, comiéndose nada menos que 63 perros calientes en 10 minutos, ganando su 15° título consecutivo, aprovechó una charla con TMZ para lanzarle el reto a TB12.

Junto con revelar que Brady es su máxima inspiración para seguir compitiendo, y que se quiere mantener en competencia hasta después de los 40 años, Chestnut desafió al quarterback para ver quién come más hotdogs, indicando que "no sé en qué me puede ganar, pero sería increíble comer contra él con cualquier alimento".