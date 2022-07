La National Football League (NFL) pasó por un mes estresante entre febrero y marzo. Poco después de la caída en Playoffs ante los eventuales campeones, Los Angeles Rams, el mariscal de campo de Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, anunció su retiro de la liga.

Sin embargo, el jugador de 44 años, que es considerado el más grande de todos los tiempos en la NFL, se arrepintió de su decisión y anunció su vuelta poco después de que terminara el Super Bowl. Esto seguramente cayó excelente entre sus compañeros de Tampa Bay.

Pero uno de ellos no le creyó en un principio. El receptor Mike Evans, quien es una de las armas favoritas de Tom en los Bucs, confesó que pensó que Brady se estaba burlando de él cuando le dijo que volvería. Solo cuando vio la noticia realmente entendió que era verdad.

Mike Evans no le creyó a Tom Brady

"Me mensajeó y me mandó un artículo donde su balón se vendió por más de 500 mil dólares, el último touchdown que yo tiré a las gradas contra los Rams. Él me dijo 'Es un montón de dinero de matrícula' y yo solamente me reí. Le dije que en mi defensa, no sabía que se retiraría en ese momento y él me mandó una cara riéndose, diciendo 'Hay más touchdowns en nuestro futuro", explicó Evans a Ari Alexander en KPRC2.

"Entonces, estaba pensando que me estaba haciendo una broma o no se de qué estaba hablando. Un par de horas después, se anunció que volvería y yo estaba feliz", concluyó Evans sobre la divertida anécdota del regreso de Tom Brady a la NFL.