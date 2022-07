Dentro de dos meses, estará arrancando la temporada 2022 de la National Football League (NFL), misma que estará marcada por el hecho de que podría ser la última que dispute el legendario Tom Brady, quien vivirá su tercera campaña con Tampa Bay Buccaneers.

Si bien en febrero pasado amagó con dar un paso al costado, finalmente el 13 de marzo de este año decidió echar pie atrás a su decisión, pero dejando entrever que este certamen podría ser con el que finalice su destacada trayectoria en los emparrillados.

Pues bien, el escritor Ramin Setoodeh invitó a Brady a una sesión de preguntas y respuestas, donde le preguntó directamente si NFL 2022 será la última temporada de su carrera; sin embargo, el quarterback una vez más no quiso dar pistas al respecto, aunque dejó entrever un par de cosas.

Brady aclara cuándo será su retiro definitivo de NFL



"¿Podría ser este mi último año? Absolutamente. ¿Podría cambiar de opinión? Absolutamente. Me he dado cuenta de que no me quedan cinco años, pero quiero hacerlo a mi manera. Quiero dar todo lo que tengo y ver dónde estoy", aseguró el mariscal de campo.

En ese sentido, consultado por el anuncio de retiro de NFL en febrero, Brady respondió que "lo decidí en el momento y hubiera preferido salir del retiro en julio. Pero no pude; sentí que había mucha presión para tomar una decisión rápidamente. Y luego, finalmente, decidí: ‘Sí, hagámoslo’. Una vez que dije eso, fue como: 'okey, aquí vamos'".