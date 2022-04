Luego de una temporada 2021 donde tuvo que lidiar con una delicada lesión que le provocó espasmos en la espalda, costillas fracturadas y un pulmón perforado, el ala cerrada Rob Gronkowski se convirtió en agente libre tras no ganar la National Football League (NFL) junto a Tampa Bay Buccaneers, y su mejor amigo Tom Brady.

Tras la eliminación del pasado certamen, a manos del actual campeón Los Angeles Rams, el ex jugador de New England Patriots, dejó entrever que, en ese momento, si debía tomar una decisión sería la de no volver a jugar en 2022, lo que se había ratificado cuando en febrero, el quarterback anunció su retiro.

Sin embargo, a mediados de marzo, Brady confirmó su vuelta a los Buccaneers, dejando más en el aire el futuro de Gronkowski, que en cada aparición pública que realiza, siempre le preguntan si volverá a jugar en la próxima temporada de NFL, mas su respuesta genera preocupación.

Brady espera: Gronkowski no decide si volverá a jugar



Si bien reconoció, en conversación con el portal TMZ, que en la actualidad, de manera informal, está lanzando más pases que atrapándolos, ante la pregunta si volverá a jugar la próxima temporada, y si de hacerlo sería de la mano de Brady, sorprendió a todos.

"Ahora, no estoy listo para regresar a ese campo; no estoy listo para comprometerme con el juego de fútbol americano ahora", afirmó Gronkowski, agregando que "debes estar completamente dedicado. No estoy listo para hacer eso aún, y no voy a firmar un contrato si no estoy completamente listo".