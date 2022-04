Una de las grandes figuras de uno de los últimos títulos de Super Bowl de New England Patriots podría tener su destino definido en la AFC Sur con Indianapolis Colts. Bolavip te cuenta los detalles.

Excompañero de Tom Brady y estrella de New England Patriots podría terminar con Matt Ryan en Indianapolis Colts

Los Indianapolis Colts están buscando durante esta temporada baja de la National Football League (NFL) seguir creciendo en competitividad e ir por su división en el 2022 ante los siempre duros Tennessee Titans. O al menos así se han movido estos meses.

El conjunto dirigido por Frank Reich tuvo un cambio importante en la posición de QB, donde se desprendieron de Carson Wentz (quien llegó a Washington Commanders) y contrataron vía intercambio al ex MVP de la liga, el QB de Atlanta Falcons, Matt Ryan.

Pero la tarea aún no termina si quieren ser contendientes en su división. Hoy visitó las instalaciones del equipo un jugador que podría darles una inyección de calidad en la defensiva, particularmente en su débil perímetro: el esquinero ex New England Patriots, Stephon Gilmore.

¿Qué aporta Gilmore a la defensa de los Colts?

Contratar a un hombre que supo ser, hace tan solo dos temporadas atrás, el Jugador Defensivo del Año (DPOY) sin dudas significa agregar no solo talento, sino también experiencia, a una unidad que necesita dar pasos hacia adelante si quiere volver a los Playoffs y llegar al Super Bowl.

Gilmore es considerado uno de los mejores agentes libres disponibles en el ya débil mercado de la National Football League (NFL), y tiene la posibilidad de convertirse en el mejor esquinero en casi cualquier franquicia que decida darle un contrato a estas alturas del partido.