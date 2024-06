La oportunidad de apretar todos los botones para levantar una temporada mala, está a vista y paciencia de todos. En Alianza Lima saben que no tienen margen de error para mejorar lo que ha sido hasta hoy el año 2024. Últimos en la Copa Libertadores 2024, sin ganar el Torneo Apertura, y otros detalles más, la señal es que hagan todo perfecto de ahora en adelante con el profesor Alejandro Restrepo.

Gerson Cuba da luces de lo que puede ser el cambio radical que pasará en Matute a corto plazo, si no suceda nada extraño: “Todo hace indicar que Aldair Fuentes no continuaría con Alianza Lima, hasta el momento no ha habido comunicación para extender su vínculo que vence a fin de mes y el jugador busca tener minutos. Sobre Castillo (Jesús) y Peña (Sergio Peña) siguen activas las negociaciones.

Con esto nos damos cuenta que la salida confirmada de Gabriel Costa, cortando su proceso de trabajo en Alianza Lima, no es suficiente. También se debe ver una oportunidad de libertad a un jugador como Aldair Fuentes que no es solución de nada en defensa. Por ello, los nombres de Jesús Castillo, desde Portugal, y Sergio Peña, desde Suecia, podrían ser esas variantes necesarias para ganar todo lo que venga.

Recordemos que el propio periodista de Radio Ovación expuso: “Alianza Lima muestra interés por Jesús Castillo, ya se han dado las primeras conversaciones. El peruano no ha tenido continuidad en Portugal y se podría buscar un préstamo. Veremos, es el inicio”. A eso se le sumó el interés por Sergio Peña, quien ahora está pensando en la Copa América 2024 junto a la Selección Peruana.

Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024. (Foto: Getty).

¿Cuánto vale actualmente Jesús Castillo?

El jugador nacido en el Callao está tazado en ese momento en aproximadamente en 700 mil euros. Jesús Abdallah Castillo Molina antes supo jugar en Sporting Cristal, donde hizo todas las bases menores. Con contrato en el Gil Vicente hasta la temporada 2027, según informa Transfermarkt en su página principal. El mediocampista miraría con buenos ojos regresar al balompié nacional.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sergio Peña en Malmö de Suecia?

Sergio Peña tiene contrato en Malmö hasta diciembre del 2024, y habría una leve opción de que pueda renovar su contrato con el conjunto celeste. Fichado en agosto del 2021, el volante de Perú piensa regresar a Alianza Lima al finalizar su vínculo con el club de Suecia. Son semanas claves para saber lo que hará el volante de la Selección Peruana con su futuro profesional.

¿Cuánto gana actualmente Sergio Peña en el Malmö de Suecia?

Según el entorno más cercano al jugador, Sergio Peña estaría ganando 40 mil euros mensuales en Malmö de Suecia, aproximadamente. Fichado en agosto del 2021, el volante todavía tiene contrato hasta diciembre del 2024 y durante todo ese tiempo se embolsaría un total de 1,640,000 euros. Alianza Lima sabe bien cuánto debe invertir para que se concrete esta eventualidad.