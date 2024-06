Carlos Zambrano no aguantó la decisión de Renato Tapia y reveló la verdadera razón por la que no viajó con Perú

Perú se mide ante El Salvador este viernes 14 de junio, pero de lo único que se habla es del caso Renato Tapia. Negándose a viajar a Estados Unidos con la Selección Peruana, el volante levantó múltiples opiniones y el que ahora salió a hablar fue Carlos Zambrano.

Conocido por ser extremadamente directo, Carlos Zambrano charló con Radio Ovación y dejó en claro su postura sobre el caso de Renato Tapia: “Sinceramente, estamos apenados porque no esté con nosotros. Nos tomó por sorpresa que no subiese al avión. Pero son posturas que se entienden”.

Siguiendo con su comentario, el ‘Kaiser’ reveló la verdadera razón por la que Renato Tapia no viajó con Perú a Estados Unidos: “Él como jugador cuida su persona y su bienestar, y la FPF también ve su bienestar. Por lo que escucho, porque no estoy metido en el tema, es que todo pasó tan rápido que no llegaron a un buen puerto”.

Terminando su intervención lamentado el hecho, Carlos Zambrano pidió que la situación entre Renato Tapia y la Federación Peruana de Fútbol se resuelva: “Es una pena porque es un gran jugador que nos suma mucho como persona, pero se escapa de nuestras manos. Esperemos que se solucione pronto”.

Tapia jugando para Perú en Lima. (Foto: IMAGO)

Perú está enfocado en su duelo de este viernes 14 de junio ante El Salvador y, tras ello, quedará listo para disputar la Copa América 2024. En ese sentido, el cuadro de Jorge Fossati comparte el Grupo A con Chile, Canadá y Argentina. Además, su debut será este viernes 21 de junio ante Chile de Ricardo Gareca.

¿Hasta cuándo tiene contrato Renato Tapia en Celta de Vigo?

Renato Tapia tiene contrato con Celta de Vigo hasta junio del 2024. Fichado en agosto del 2020, el volante ya va cuatro temporadas en España y es toda una institución en el plantel.

¿Cuánto es el valor de Renato Tapia?

El valor actual de Renato Tapia es de 5 millones de euros, según Transfermarkt. Llegando a costar 20 millones cuando jugaba en el Celta de Vigo en el 2021, ahora su costo ha caído, pero espera retomar su mejor monto.