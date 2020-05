Brady tuvo que ‘llorarle’ a Gronkowski para que volviera a la NFL

Si a los fanáticos de los Tampa Bay Buccaneers les sorprendió la noticia de la llegada de Tom Brady, cuando Rob Gronkowski anunció que también jugaría en esta organización no se pudieron sentir de mejor forma, pero ¿cómo hizo el QB para convencerlo?

El ala cerrada, quien salió del retiro tras pasar un año por fuera de la NFL, contó en una entrevista al programa The Late Late Show With James Corden del canal CBS, la divertida conversación que tuvo con Brady para decidir jugar en los Buccaneers.

Gronkowski y Brady. Foto: Getty.

“De repente, solo grita por teléfono, 'Rob, solo quiero que vuelvas y juegues conmigo' y yo dije 'Oh, está bien, está bien, volveré entonces Tom, no hay problema', estaba llorando. como 'Oh, Dios mío, por favor, vuelve' ... Yo estaba como 'wow, me extrañaste tanto'”, dijo Gronkowski.

.@RobGronkowski chatting about the Tom Brady. pic.twitter.com/8rSMW0S6ei — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) May 22, 2020

Gronk, fiel a su estilo, dramatizó la llamada del mariscal de campo y le puso ese tono de broma. Sin embargo, más allá de los chistes, reveló algunos detalles de la conversación que lo terminó por convencer de jugar al lado de su fiel amigo y compañero.

“Lo llamé y dije: 'Wooo Tampa Bay bebé ... ¿cómo está el clima allí abajo?' Es como 'Oh, es genial, es fantástico', y luego dije 'Oh, hombre, sabes, Tom, he estado pensando un poco en el fútbol'”, confesó el ala cerrada de 31 años. En ese momento, Brady lo convenció.

