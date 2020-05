Exclusiva: Martín Gramática señaló quiénes son los mejores 3 pateadores de la NFL en la actualidad

La carrera de Martín Gramática en el fútbol americano está marcada por hitos históricos. El argentino es uno de los pocos deportistas nacidos en Sudamérica que llegaron a jugar en la NFL y el único que logró ganar un Super Bowl, en lo que fue también la única conquista de Tampa Bay Buccaneers en la historia de la franquicia cuando venció a Oakland Raiders en enero de 2003.

El expateador de 44 años ostenta aún hoy el récord del gol de campo más largo de la historia de la NCAA sin ayuda de un tee al haber convertido desde 65 yardas jugando para Kansas State, marca que lo ayudó a ser elegido por los Bucs en la tercera ronda del Draft 1999 de la NFL.

Palabra más que autorizada, Martín Gramática destacó durante una entrevista exclusiva con Bolavip a quienes considera que son los 3 mejores pateadores en actividad que tiene la NFL. Además, como bonus track, señaló a una joven promesa a seguir en la posición de pateador.

1) Justin Tucker - Baltimore Ravens

Tucker ganó el Super Bowl en su primera temporada. (Getty)

"Para mí el de Baltimore, Justin Tucker, es el top", aseveró Gramática. Y motivos para sostenerlo no le faltan. El pateador de 30 años ganó el Super Bowl XLVII con los Ravens y fue seleccionado al Pro Bowl en 3 ocasiones (2013, 2016 y 2019). Además, posee el récord de ser el pateador más certero en la historia de la NFL y recientemente fue incluido en el equipo ideal de la década de los 2010.

Goles de campo: 265/292 (90.8%)

Gol de campo más largo: 61 yardas

Touchbacks: 436

2) Stephen Gostkowski - Agente libre

Gostkowski compartió vestidor con Gramática en su año de novato. (Getty)

"Gostkowski me encanta, tuve la suerte de compartir vestuario, es muy buen pateador", afirmó Martín sobre quien supo ser su compañero durante la pretemporada 2006 en New England. El veterano de 36 años fue cortado este año por los Patriots después de 14 temporadas en el equipo, durante las cuales logró 3 Super Bowls (XLIX, LI, LIII) y 4 selecciones al Pro Bowl (2008, 2013–2015). Entre sus récords se destacan los 479 puntos extra convertidos de manera consecutiva así como la inclusión en el equipo ideal de la década de los 2010.

Goles de campo: 374/428 (87.4%)

Gol de campo más largo: 62 yardas

Touchbacks: 523

3) Adam Vinatieri - Indianapolis Colts

Vinatieri ganó 3 anillos con los Patriots y 1 con los Colts. (Getty)

El podio no podía estar completo sin quien es el jugador activo de mayor edad en la NFL: "Adam Viniatieri, que dice que quiere jugar una temporada más, pero después de retirarse va al Salón de la Fama de cabeza. Yo creo que esos son los 3 que se destacan sobre el resto". 4 veces campeón del Super Bowl (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLI), 3 veces seleccionado al Pro Bowl (2002, 2004 y 2014) y los récords de más goles de campo consecutivos (44), más goles de campo convertidos en la carrera (599) y mayor cantidad de puntos anotados (2.673) son solo algunos de los números que ostenta el experimentado pateador de 47 años, uno de los mejores de la historia en su posición.

Goles de campo: 519/715 (83.8%)

Gol de campo más largo: 57 yardas

Touchbacks: 88

Bonus track: Matt Gay - Tampa Bay Buccaneers

En 2017 ganó el trofeo Lou Groza, mismo que Gramática ganó en 1997. (Getty)

En cuanto al futuro de la posición, Martín Gramática no dudó en señalar al pateador del equipo de sus amores como una promesa a seguir. El joven de 26 años fue elegido por los Bucs en la quinta ronda del Draft 2019 procedente de la Univesidad de Utah y cuenta con el visto bueno de quien es el mejor pateador en la historia de la franquicia: "Una promesa a seguir puede ser el de Tampa, Matt Gay, tiene una pierna fuertísima. Él puede mejorar en los tiros cortos. Eso es falta de concentración. Una vez que acomode eso, tiene mucho futuro, porque tiene una potencia de pierna que no he visto en los últimos años".

Lee También