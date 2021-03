Semana Santa 2021: 5 lugares para ir dentro de Argentina

Después de un 2020 donde las restricciones para viajar dentro de la Argentina fueron totales, para el 2021 el COVID-19 todavía ronda entre nosotros y hay que tener más cuidado que nunca. No obstante, ahora sí se permite viajar respetando los protocolos.

A todos nos vendrían bien unos días de descanso. ¿Cuáles son las palabras mágicas para conseguirlos? Semana Santa. Sí, acá te contamos los mejores lugares para disfrutar los días a principios de abril.

¿Cuándo cae Semana Santa en 2021?

Será desde el domingo 27 de marzo hasta el domingo 4 de abril. Los días no laborables serán el jueves y viernes santo de esas fechas, es decir, el 1 y 2 de abril.

Cinco destinos para recorrer Argentina durante Semana Santa 2021

Mar del Plata:

En las primeras semanas de otoño todavía habrá calor para disfrutar de la ciudad más elegida de la Costa Argentina. Semana Santa es una fecha ideal para visitarla, ya que la actividad comercial y de entretenimiento es muy similar a la de temporada alta, pero con la ventaja de tener una caudal menor de visitantes.

Podrás hacer desde caminatas a caballo, sobre el mar actividades como surf y vuelos en parapente. Si realmente querés relajar, también tenés una cartelera extensa de shows para ver en teatros, museos y discotecas, que desde el último año han abierto según los protocolos correspondientes.

Para marzo hay descuento de hasta el treinta por ciento en hospedaje por más de tres noches. Como también 3x2 en balnearios: pagás dos días y te quedás tres.

Salta:

El Salta tan linda que enamora ya lo tenemos todos los argentinos tatuados en la cabeza y aunque lo repitamos mil y una veces no va a dejar de ser cierto. Hoy por hoy Salta Capital reúne las edificaciones propias de una ciudad que no para de crecer, pero ambientada en medio de las montañas de colores.

En Semana Santa, los eventos de Vía Crucis y representaciones de La Pasión son de los más importantes. Esta fecha es una de las más bonitas en cuanto a tradición y fiestas a lo largo y ancho de la provincia.

No, tampoco nunca está de más el tour guiado en el Tren de las Nubes para cruzar la cordillera de los Andres.

Mendoza:

Una de las ciudades con más turismo del país no afloja en Semana Santa, donde se dan eventos como el Circuito de las 7 Iglesias. Aunque nunca está demás hacerse uno de los tanto city tour para conocer la ciudad vieja y nueva de Mendoza. En el comienzo del otoño, sin altas temperaturas ni lluvias, el clima es ideal para recorrerla.

Si hay algo que destacada a la provincia son sus bodegas. El gran clásico es el tour por los viñedos: lo podés hacer junto a guías especializados o con otras experiencias donde también vas a degustar las recomendaciones del lugar. Bajo el rayo sol pero casi en abril, la caminata se realiza de la mejor manera.

Hay vuelos desde alrededor los cuatro mil pesos para ir durante la Semana Santa.

Cataratas del Iguazú:

Sin dudas, una experiencia muy diferente a las demás opciones. Además, es el destino nacional más elegido para hacer turismo y no es una excepción durante Semana Santa. Sin el calor agobiador de enero, en cuatro días vas a poder recorrer una de las 7 Maravillas del Mundo. No, no podés de dejar visitar la Garganta del Diablo, que se trata de una cascada de ochenta metros de altura (la más alta).

Durante el último verano, el Parque Nacional abrió pero cumpliendo con los protocolos del COVID-19: se realizó una apertura parcial donde el cupo diario es de cuatro mil personas. Igualmente, está abierto desde 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Ushuaia:

No, lugar más lejos no podíamos recomendar, pero es una de las mejores experiencias que podrías tener en Semana Santa. Uno de los destinos más elegidos por los amantes de los paisajes y las caminatas para recorrer boques, lagos y montañas.

¿Cómo está el Parque Nacional Tierra del Fuego en tiempos de COVID-19? Está abierto todos los días de 8.30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Las visitas pueden ser tanto particulares como en excursiones organizadas donde hay un cupo diario para ingreso de vehículos y para el área de acampe.

Saliendo desde Buenos Aires, los precios rondan los nueve mil pesos.

Lee También