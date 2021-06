La señal que da Green Bay Packers sobre el futuro de Aaron Rodgers

La obstinación que ha mostrado Green Bay Packers en el conflicto que actualmente viven con su máxima estrella, el mariscal de campo Aaron Rodgers, ha sido importante, a tal punto que todas sus señales apuntan a retenerlo en sus filas para la temporada 2021 de National Football League (NFL).

Es más, ante el pedido expreso del veterano jugador de 37 años de no volver a los entrenamientos, a menos de que salga de la institución el gerente general Brian Gutekunst, desde la franquicia de Wisconsin han preferido hacerse los desentendidos y seguir con su plan de trabajo.

En ese sentido, el insider Tom Pelissero, de la cadena NFL Network, aseguró que los Packers han liberado espacio salarial en su nómina, sacándose $4.4 millones de dólares en sueldos, con la recontratación del ala cerrada Robert Tonyan, dejando muy en claro cuál es su postura respecto a la situación de Rodgers.

Packers decidido a no intercambiar a Aaron Rodgers



Pero en estricto rigor, qué significa esta movida. Sencillo, están dispuestos a no aceptar ninguna oferta por el quarterback, pese a que en términos económicos, una salida del jugador les permitiría tener disponibles poco más de $16 millones de dólares.

Así las cosas, prácticamente los Packers están forzando a que Rodgers asista sí o sí al minicampamento de entrenamiento obligatorio, programado para el martes 8 de junio, algo que no les estaría resultando, porque el mariscal de campo ya dejó de recibir $500 mil dólares por no presentarse a las prácticas voluntarias, demostrando que estaría dispuesto a perder $93 mil dólares por no participar de esta actividad.

La guerra está declarada, y no habrá nada, por ahora, que genere un cambio de posición entre ambas partes, eso si es que el deportista cumple con su palabra de no presentarse a trabajar. De lo contrario, vientos de cambio soplarían sobre Lambeau Field.

