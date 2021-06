NFL 2021: Aaron Rodgers podría no presentarse al minicamp de los Packers

La novela entre Aaron Rodgers y los Green Bay Packers es, por lejos, el tema más hablado de la NFL en esta temporada baja. Ya pasó más de un mes desde que el mismo jugador informara que no deseaba continuar en la franquicia, pero desde en ese entonces, las aguas se han calmado, al menos un poco.

La semana pasada comenzaron los entrenamientos voluntarios de pretemporada, y a pesar de que Aaron Rodgers asistió siempre, este año decidió, convenientemente, tomarse unas vacaciones en Hawaii y no ir a las mismas. Una demostración de cómo se siente con respecto a la franquicia en este momento.

Los Packers no ven a Rodgers desde el final de la temporada de 2020. Pero les encantaría verlo en el minicampamento obligatorio que comienza el martes 8 de junio en Lambeau Field. Ante todos los rumores, Matt LaFleur, coach de Green Bay, habló sobre el tema con los periodístas este miercoles.

LaFleur y su incertidumbre sobre Rodgers

LaFleur y Rodgers, de buena relación. (Foto: Getty)

Al entrenador le preguntaron si el 12 se presentará el 8 de junio. "No tengo nada para actualizar sobre esa situación," dijo LaFleur. "No lo sé. Veremos cuando llegue le miercoles," Sentenció el coach, que tiene buena relación con el QB, pero no está informado de las intenciones del mismo.

"Es importante que tengamos a todos nuestros hombres, y ciertamente amaríamos que él esté aquí. Ojalá lo veamos el martes," LaFleur dijo el miercoles, según Olivia Reiner de Packer News. El veterano de 37 años podría ser multado hasta un total de $93.000 dólares, si se pierde los tres días de minicamp. Luego de perderse los $500.000 que podía conseguir como bono de los entrenamientos voluntarios, esta cifra no sería una molestia para el actual MVP de la NFL.

