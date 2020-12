Ahora sí es dura: Sigrid Bazán acusó "abuso" por despidos en La República

El 2020 ha sido muy tenso en todos sentidos. La sociedad se ha polarizado con cualquier tema y el coronavirus y toda la falsa información han hecho que los debates sean totalmente vacios.

En estos tiempos también han aparecido algunos enemigos de la sociedad peruana. En su momento condenaron a Carlos Wiesse por racista, a Cineplanet por abusivos y ahora también a Osso por prepotente.

El diario La República también ha estado en el ojo de la tormenta. El periodico que se hace llamar de centroizquierda botó a sus trabajadores en medio de la pandemia. En ese momento, Sigrid Bazán, quien trabajaba ahí, solo se expresó tibiamente.

Las y los periodistas de la sección Economía de la @larepublica_pe han paralizado sus labores porque no le renovarán el contrato a uno de sus miembros. Lamentable que desde hace un tiempo se encuentren en total inestabilidad laboral. Más información aquí: https://t.co/zeB3vQ99PA — Sindicato de la Defensoría del Pueblo (@SindicatoDP) December 29, 2020

Un colega ha sido despedido de manera arbitraria por La República. Han usado el mismo floro de "reestructuración" para decirle que ya no seguirá. Gustavo Mohme sigue borrando gente que no se acomode a la nueva postura que quiere tener el diario: oficialista y proempresa. DIFUNDIR — Carlos Jair Saq (@neondemonsaq) December 29, 2020

Ahora, este mismo diario esta siendo acusado de sacar a quienes no están con ellos ideológicamente. Habrían abandonado sus causas sociales y con ello a muchos de sus columnistas y redactores. Además, se les acusa de haber sacado a quienes en su momento reclamaron derechos, lo que la ley del Perú, a diferencia de otros paises, no protege. En esta ocasión, Sigrid, que ya no trabaja ahí, fue más dura.

"Ahí donde el sistema falla, se abren las puertas para el abuso. Toda mi solidaridad con los trabajadores de La República", escribió por ejemplo la politóloga. "Si bien lo hice en su momento (inclusive en el mismo espacio del diario), reconozco que pude haberlo hecho de forma más rápida o enérgica", se justificó después por sus primeros mensajes.

Ella escribió todo un hilo dando sus argumentos. Muchos de ellos, hay que decirlo, tienen sentido. Igual, en los comentarios la condenaron por su oportunismo. En fin, bienvenida a la política, Sigrid.

Ahí donde el sistema falla, se abren las puertas para el abuso. Toda mi solidaridad con los trabajadores de La República. [2/6] — Sigrid Bazán (@sigridbazan) December 30, 2020

Hoy lo reafirmo con convicción: los trabajadores no pueden continuar en regímenes de inestabilidad por ellos y sus familias. [4/6] — Sigrid Bazán (@sigridbazan) December 30, 2020 2) un régimen de protección especial (y real) para los dirigentes sindicales (no puede ser que la reacción inmediata ante la formación de un sindicato sea el despido de toda la junta) y 3) un seguro de desempleo real. [6/6] — Sigrid Bazán (@sigridbazan) December 30, 2020

