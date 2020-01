Al fin: en Boston hablaron sobre el futuro de Mookie Betts

Desde mediados de la campaña pasada se ha rumorado que Mookie Betts podría salir de los Boston Red Sox, pues el pelotero aún no ha extendido su contrato con la organización y no parece que esto vaya a cambiar pronto.

Asimismo, la determinación de la franquicia por colocarse por debajo del tope salarial de 208 millones de dólares para la próxima campaña haría que el sueldo de Betts fuera un problema para sus números.

Spoiler: They aren't actively shopping Mookie https://t.co/3sKL44aEik — Rob Bradford (@bradfo) December 30, 2019

Sin embargo, el reporte reciente indica que - de momento - los Red Sox no están buscando mover al ex Jugador Más Valioso de la Liga Americana, y 'no habría tracción' en conversaciones de este tipo.

Por otra parte, también todo parece indicar que ninguna franquicia estaría dispuesta a arriesgar su futuro enviando prospectos a Boston a cambio de un pelotero que será agente libre después de la temporada.

Se presume que Betts será acreedor de un contrato parecido al firmado recientemente por Mike Trout, endosándose alrededor de 400 millones de dólares a lo largo de una década.

