Alberto Fernández: “Prefiero tener 10% más de pobres y no 100 mil muertos”

Mediante una cadena nacional, Alberto Fernández, Presidente de Argentina, anunció que la cuarentena obligatoria en su país se extenderá al menos hasta el 26 de abril. La misma comenzó el 20 de marzo y la nueva fecha pactada es simplemente para en ese punto, volver a reflexionar sobre cómo está la situación y analizar la manera de seguir. Todo indica que el aislamiento social obligatorio no terminará en esa instancia, sino que de a poco liberarán distintas actividades para poder ir reactivando la economía y normalizando la rutina de todos.

De igual manera, el político está convencido en su postura de prioriza la salud por sobre el dinero, y en diálogo con Jorge Fontevecchia para Net TV, la cual dio desde su hogar en Olivos, soltó una contundenten frase: "Prefiero tener 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina por coronavirus. Los que plantean el dilema entre la economía y la salud, están diciendo algo falso. Sé que tengo que preservar a la pequeña y mediana empresa y a las grandes también. De la muerte no se vuelve, pero de la economía se vuelve", soltó.

Luego, profundizó sobre este tema explicando el por qué hay sectores que siempre estuvieron habilitados para seguir produciendo, más allá de los riesgos que eso implica: "Tengo que preservar que los que puedan producir y exportar, que produzcan y exporten porque me hacen falta las divisas, para comprar respiradores me hacen falta las divisas. Todo eso yo lo sigo atendiendo siempre, no lo desatendí nunca. Pero no me pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque acá pasa algo muy grave y, por lo tanto, no puedo hacerme el distraído frente a eso".

�� Coronavirus - Informe diario en Argentina ��



��167 nuevos infectados

��2.142 infectados en total

��6 nuevos fallecidos

��89 fallecidos en total — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 11, 2020

"Espero hacer todo esto y que crezca la economía, pero sé que se está estancando. Tratamos de evitar que nadie vaya a la quiebra; que a la clase media no se la devore la crisis; que las clases más pobres se sostengan. Estoy previendo todo eso", explicó para luego ver con cierto optimismo lo que está pasando: "Pensar que puedo combatir el coronavirus generando una cuarentena que va a durar un mes y medio, por lo menos, y pensar que esto no va tener consecuencias económicas es imposible, las va a tener. La economía se va a hacer trizas para todos, no solo para nosotros, también, es una gran oportunidad de hacer un mundo más justo y legítimo".

Para cerrar, contó que moralmente "no podría vivir en paz sabiendo que, pudiendo evitar una muerte, dejé que esa muerte ocurra" y no ocultó tener "una sensibilidad especial con los más grandes, porque son los que hoy se muestran más débiles en esta situación". Además, analizó: "El coronavirus nos enfrentó a todos los argentinos a un dilema sobre qué es lo importante y lo innecesario, dónde está el problema real y el problema creado o ficticio". Esperemos que pronto pase todo esto y podamos volver a salir a la calle con libertad total, como todos extrañamos.

