Alberto Fernández contó que hacen picados en Olivos: "Soy arquero"

Este sábado, Alberto Fernández dio una destendida y divertida entrevista en TNT Sports donde habló únicamente de fútbol.

El Presidente de la Nación sorprendió a varios al comentar que en la Quinta Presidencial de Olivos, donde reside él y da las conferencias de prensa, juegan al fútbol.

"La verdad, donde más me destaqué fue atajando. Sigo atajando hasta el día de hoy. Acá en Olivos hacemos partidos, ahora no por la cuarentena", manifestó.

"Está el equipo de Casa de Gobierno contra los ministros. Ahí tengo un duelo enorme con (Martín) Guzmán. No sabés cómo juega, es un jugador extraordinario", dijo en alusión al Ministro de Hacienda.

Por último, detalló. "La primera que vez jugó me hizo un gol de otro mundo. Le pegó desde afuera y vi la pelota entrar en el ángulo izquierdo que no lo podía creer. Me agarró mucho odio y desde ahí no le dejé hacer un gol más".

¡Un capo!

#AlbertoFernándezEnTNTSports | Alberto Fernández ����



��️ "Hasta el día de hoy sigo atajando"

��️ "Acá en Olivos hacemos partidos -ahora no por la cuarentena- y tengo un duelo enorme con Guzmán, que es un extraordinario jugador de fútbol"

��️ "Hasta acá le vengo ganando el duelo, ja" pic.twitter.com/8pINv8o5Pj — TNT Sports LA (en ��) (@TNTSportsLA) May 9, 2020

Lee También