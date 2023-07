Sergio Kun Agüero es palabra autorizada para hablar respecto a los mejores jugadores en su posición. En una charla con el streamer Davoo Xeneize, reveló cuál es su top 3 de delanteros de los últimos 15 años. Sorprendió al no elegir a Cristiano Ronaldo, aunque sí dio una opinión formada sobre él para terminar con su polémica.

El argentino no está definitivamente alejado del fútbol. Recientemente, estuvo acompañando a su ex club, Manchester City, durante la consagración del triplete con el título de la Champions League en Estambul. A esto, hay que sumarle sus presencias en los partidos de la Kings League, organizada por Ibai Llanos y Gerard Piqué.

Pero también, destaca por sus presencias en Twitch. Precisamente, dialogó con el reconocido streamer Davoo Xeneize en donde hablaron largo y tendido sobre el fútbol y sus diferentes figuras. Al mencionar a los mejores delanteros en su opinión, Kun Agüero mencionó a tres ex Barcelona.

Su top 3 de mejores atacantes durante los últimos quince años tiene a “Ronaldo Nazário, Thierry Henry y Luis Suárez“, en ese orden. Lo llamativo es que haya dejado afuera a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, sí hubo una mención aparte para el portugués y el ex futbolista de Independiente y la Selección Argentina buscó terminar con ciertos rumores.

Encuesta Mi equipo europeo favorito es... Mi equipo europeo favorito es... YA VOTARON 0 PERSONAS

Kun Agüero elogió a Cristiano Ronaldo

En algún momento, Agüero supo chicanear sobre la figura de Cristiano Ronaldo durante algunas charlas con otro streamer, Ibai Llanos. Sin embargo, en esta ocasión, buscó aclarar que todo forma parte del folklore del fútbol, relacionado con su pasado en Barcelona y Atlético de Madrid.

Para el Kun, CR7 “es un jugadorazo“ y lo pone a la misma altura que Lionel Messi. Reconoció que forjó una gran rivalidad con su amigo: “Estuvieron 10 u 11 años peleando por ser el número uno”. Además, buscó terminar con la polémica: “Me lo he cruzado y la verdad que con Cristiano, la mejor. Me quedo con Messi, obvio, pero hasta te diría que, al ser diferentes, los dos podrían jugar juntos“.