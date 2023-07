Wimbledon está llegando a instancias decisivas donde los mejores jugadores luchan por levantar el tan ansiado trofeo. El español Carlos Alcaraz se llevó los elogios de todos los presentes en All England Lawn Tennis luego de su victoria ante Holger Rune en cuartos de final. Incluso hasta el ex futbolista Gary Lineker se deleitó con su tenis.

Alcaraz, actual número uno del mundo, venció a Rune y se medirá en semifinales de Wimbledon ante el ruso Daniil Medvedev. Pero durante su triunfo contra el tenista danés en cuartos, asombró a todos los presentes en la Cancha central de All England.

Uno de los presentes fue Gary Lineker, ex futbolista inglés y también comentarista de partidos en su país. Fue tan buena actuación la de Carlos Alcaraz que este ex jugador no dudó en tuitearlo, aunque generó un debate importante en Twitter por las figuras que puso a su altura.

Alcaraz, una “mezcla” de Messi y Ronaldo, según Gary Lineker

Lineker tuiteó: “Qué talento Alcaraz. Se mueve como un futbolista, con la potencia y el ritmo de Ronaldo, mezclada con la destreza del toque y el sentimiento de Leo Messi, pero con una raqueta“.

El inglés suele dejar algunas frases inquietantes en sus redes sociales. Alguna vez dijo que “el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania“. En tanto, para referirse a su idolatría por Messi, destacó: “Ver jugar a Messi en directo hace que la vida valga la pena“.

La frase que dejó sobre Carlos Alcaraz no gustó a algunos usuarios por mezclar fútbol con tenis, mientras que otros recordaron otros tenistas como Rafael Nadal o Novak Djokovic. De todas maneras, no se puede dudar que Lineker ve algo en este joven español que lo hace especial.