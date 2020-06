¡Alucinante! Los jerseys de la NFL al estilo del fútbol soccer

Mientras los fanáticos esperan con ansias el inicio de la que será la temporada número 101 de la NFL, que está programado para el 10 de septiembre, y mientras los mismos u otros fanáticos cuentan las horas para que vuelva a rodar el balón en la MLS, nada menos que el 8 de julio; un diseñador argentino combinó ambas disciplinas.

¿De qué se trata? Miguel Dente, quien firma sus trabajos como akapepper, si inspiró en los equipos de la Liga Nacional de Fútbol pero para reconvertirlos y dar vida a uniformes de fútbol soccer.

Al ser la NFL vestida por Nike y la MLS vestida por adidas, había que tomar una decisión y el diseñador se inclinó por la marca estadounidense, aunque sus uniformes quedaron lejos de conformarse con los templates clásicos de la misma.

Por estar incluidos solo los equipos de la AFC, no es de extrañar que pueda haber una segunda entrega. Por el momento, habrá que conformarse aunque de todos modos la variedad es grande e incluye a New England Patriots, Baltimore Ravens, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Denver Broncos, Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers, Miami Dolphins, New York Jets, Pittsburgh Steelers y Tennessee Titans.

El trabajo final fue subido a Behance, una plataforma de Adobe en que distintos diseñadores, profesionales y amateurs, pueden cargar sus trabajos para exponerlos y también compartirlos con el mundo.

