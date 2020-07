Antonio Brown exige a la NFL novedades en su investigación para definir futuro profesional

Han pasado más de 10 meses desde que el receptor Antonio Brown jugó su último partido en la National Football League (NFL), cuando tras conocerse las acusaciones en su contra por agresión sexual fue despedido de New England Patriots y la competición inició una investigación al respecto.

Y si bien el pasado domingo 20 dejaba entrever en su cuenta de Twitter que se iba a retirar del fútbol americano, finalmente el jugador utilizó su Instagram para realizar una declaración pública, donde responsabiliza a la liga y al Comisionado Roger Goodell de quitarle su derecho a trabajar.

"La liga sigue sin colocar un plazo para finalizar el proceso y lis equipos siguen esperando. Les pido claridad en este asunto ya que mi personal legal les está solicitando respuestas y ustedes no aparecen, por lo cual seguimos en este limbo", aseguró AB.

Brown tiene 9 años de experiencia en NFL (Getty)

En ese sentido, el receptor agregó que "en los últimos 11 meses he realizado todo lo que me han pedido y he colaborado en la investigación que está llevando a cabo la NFL. Tienen acceso a mi teléfono, fui donde los doctores que me recomendaron y sigo trabajando para ser una mejor persona".

Respecto a su futuro profesional, Brown sigue esperando la decisión de la Liga para saber si podrá jugar, en ese caso tiene ofertas desde Seattle Seahawks y Tampa Bay Buccaneers para volver a los emparrillados.

Lee También