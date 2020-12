Cam Newton aclara su futuro: ¿se retira de NFL al término de la temporada 2020?

Luego de la derrota sufrida como visitante con Miami Dolphins por 12-22, los New England Patriots han quedado afuera de toda opción de clasificar a los playoffs de la National Football League (NFL), algo que encendió las dudas respecto del futuro de su hoy mariscal de campo Cam Newton.

Es que tras el encuentro en redes sociales aparecieron las versiones que señalaban de un posible retiro del fútbol americano para el jugador de 31 años, y de pasado en Carolina Panthers; sin embargo, el propio protagonista aclaró, en conversación con WEEI Radio, cuál será su próximo paso.

"No estoy en ese camino. Una de mis metas este año, por lo que vale, fue terminar el año saludable. Este año Dios me ha concedido y me ha dado la oportunidad de tener una temporada saludable", aseguró Newton.

Cam Newton discussed his biggest regret about the Pats’ Covid issues this morning w/ ⁦@MutWEEI⁩ & ⁦@jwiggs85⁩: pic.twitter.com/dFuj2bMgNk — The Greg Hill Show (@TheGregHillShow) December 21, 2020

Cam Newton no se retirará de la NFL



En ese sentido, y junto con aclarar que "todavía me queda mucho fútbol y ganas de ser mejor", advierte que no le gustaría dejar la actividad este año luego de lo ocurrido con los Patriotas, agregando que "después de todo lo que ha sucedido, no puedo salir así".

Consultado sobre la intención del entrenador de los Patriots, Bill Belichick, de dejarlo en el banco de suplentes para poner en su lugar a Jarrett Stidham en las últimas dos jornadas de NFL, Newton prefirió no involucrarse en polémicas mediáticas al respecto.

"Voy a dejar eso (la decisión de ser titular) en manos de las personas que lo han manejado desde el primer día. No voy a entrar en polémicas por eso", sentenció el quarterback.

