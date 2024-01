Si empiezas a estar en la misma conversación que Tom Brady en la historia de la NFL es porque estás haciendo muy bien las cosas. Patrick Mahomes jugará con Kansas City Chiefs el Super Bowl 2024 y ya habló de lo que significaría alcanzar lo hecho por TB12 en el mejor fútbol americano del mundo. Suena imposible… ¿No?

El primero de febrero de 2023 quedara marcado como el día en el que el quarterback más ganador en la historia del Super Bowl se retiraba por segunda vez de la NFL. Brady les dijo adiós a los emparrillados tras ganar siete anillos de campeón en el Súper Tazón. Seis fueron con New England Patriots y el restante con Tampa Bay Buccaneers.

Patrick Mahomes y Kansas City Chiefs preparaban la visita a Baltimore Ravens para el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana NFL 2024 y el quarterback habló de la posibilidad de alcanzar lo hecho por la dinastía de Tom Brady y New England Patriots. La confianza estaba más que clara aún sin saber que iban a jugar el Super Bowl LVIII contra San Francisco 49ers el domingo 11 de febrero a las 18:30 ET. Pat tendrá la posibilidad de ganar su tercer Súper Tazón.

“Aún nos queda un largo camino por recorrer. Lo hicieron durante 20 años (Patriots). Todo lo que podemos hacer es tomarlo año tras año, semana tras semana y todos los días. Ese es el objetivo a largo plazo, ganar tantos campeonatos y traer esos títulos a esta organización“, dijo Mahomes y el nombre de Brady estaba a punto de ser mencionado.

Luego de la victoria de Kansas City Chiefs contra Baltimore Ravens por 17 a 10 puntos, Patrick Mahomes sostuvo que “he aprendido a jugar diferente. Viste a Tom (Brady) hacerlo durante mucho tiempo”. Todas estas palabras llegaron a los oídos de TB12 en vísperas del Super Bowl 2024 y la respuesta al quarterback de los Jefes estaba por llegar.

Brady le responde a Mahomes por querer alcanzarlo en títulos de Super Bowl

Tom Brady fue el invitado de lujo en el Show de Pat McAfee, de ESPN, y luego de afirmar que “en mi opinión, no hay nada que Patrick (Mahomes) pueda hacer que me quite lo que intenté lograr en mi carrera y no hay nada de lo que hice que pueda restarle valor a lo que él está tratando de lograr”; el exquarterback le respondió al mariscal de campo de los Chiefs por querer alcanzarlo en títulos de Super Bowl. “Créanme, si alguien puede salir y ganar siete Super Bowls, le tengo mucho respeto. Entiendo lo difícil que es. Voy a felicitarlos y darle un gran abrazo a quien sea”, dijo TB12.

Lo primero que hizo Tom Brady al saber que Patrick Mahomes jugará el Super Bowl 2024

Lejos de sentir envidia o intentar generar polémica, Tom Brady le confesó a Pat McAfee, exjugador de la NFL, lo primero que hizo al saber que Patrick Mahomes jugará el Super Bowl 2024 Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers: “Le envié un mensaje de texto a mi amigo que juega con Pat después del partido y simplemente le dije: ‘Dile felicidades, es increíble verlo jugar y me encanta verlo liderar a su equipo'”.