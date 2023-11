Si Tom Brady da una entrevista para hablar sobre el mejor fútbol americano del mundo, hay que prestar mucha atención a todo lo que dice. No por nada se retiró como el quarterback más ganador en la historia del Super Bowl. En esta ocasión, TB12 habló con Stephen A. Smith, analista de ESPN, y atacó a la NFL de Patrick Mahomes, Jalen Hurts y compañía, con una contundente frase: “Hay mucha mediocridad”.

¡Oh, oh! El primero febrero de 2023 quedará grabado en la historia de la NFL como el día en el que Brady anunció su segundo retiro de los emparrillados. Todo parece indicar que ahora sí es definitivo, y antes de debutar como comentarista de fútbol americano, el exquarterback de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers encendió la polémica.

A pesar de que se llegó a instalar la narrativa que podría no cumplir con el contrato que firmó con el canal Fox Sports (Deportes) por 10 años y $375 millones de dólares, Tom Brady confirmó el 6 de febrero de 2023 que “quiero ser excelente en lo que hago. Incluso, hable la semana pasada, con la gente de Fox Sports y los líderes de allí, lo que me permitirá comenzar mi oportunidad en Fox en 2024, algo que es excelente para mí”.

A la hora de analizar la actualidad en la NFL, Brady ya empezó a dar las primeras pinceladas que está dispuesto a no guardarse nada, y por eso le dijo a Stephen A. Smith lo que ve actualmente en los emparrillados. “Creo que hay mucha mediocridad en la NFL actual. No veo la excelencia que vi en el pasado”, empezó diciendo TB12 y la bomba estaba a punto de explotar.

Mientras que Patrick Mahomes y Jalen Hurts se enfrentaban en la Semana 11 de la NFL 2023, terminaría siendo victoria de Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs por 21 a 17 puntos, Smith publicó la entrevista en la que Tom Brady explicaba por qué ve mediocridad en la actualidad de la liga.

Brady ataca a la NFL de Mahomes, Hurts y compañía: ‘Hay mucha mediocridad’

“No creo que el entrenamiento sea tan bueno como antes. No creo que el desarrollo de los jugadores jóvenes sea tan bueno como antes. Las reglas han permitido que muchos malos hábitos se incorporen al desempeño real del juego. Simplemente creo que el producto, en mi opinión, es menos de lo que ha sido”, sostuvo Brady en el canal de YouTube de Stephen A. Smith para dar su primera explicación del por qué la NFL de Patrick Mahomes, Jalen Hurts y compañía, no es tan buena como la de la vieja escuela.

Las nuevas reglas han desmejorado la NFL, según Tom Brady

El exceso de castigos que se cobran en la actual NFL es otra de las claves que explicó Tom Brady para decir que la mediocridad ha llegado al mejor fútbol americano del mundo. “Miro a muchos jugadores como Ray Lewis, Rodney Harrison y Ronnie Lott, muchachos que impactaron el juego de cierta manera. Cada golpe que hubieran dado habría sido un castigo (penalidad). Escuchas a los entrenadores quejarse de que sus propios jugadores son tacleados. ¿Por qué no hablan con sus jugadores sobre cómo protegerse? Solíamos trabajar en los fundamentos de todas esas cosas. Ahora están tratando de ser regulados todo el tiempo”, afirmó el exquarterback de New England Patriots en ‘El Show de Stephen A. Smith‘.

Encuesta ¿Tom Brady tiene la razón sobre la actual NFL? ¿Tom Brady tiene la razón sobre la actual NFL? YA VOTARON 0 PERSONAS

La conclusión de Brady para que mejore el nivel de la NFL

“Los jugadores ofensivos necesitan protegerse. No depende de un jugador defensivo proteger a un jugador ofensivo. Un jugador defensivo necesita protegerse a sí mismo. No lancé el balón a ciertas áreas porque temía que los jugadores fueran noqueados. Esa es la realidad. No lo hice. No lo tiré al medio cuando jugué contra Ray Lewis porque los eliminaría del juego y no podía darme el lujo de perder a un buen jugador”, concluyó Tom Brady acerca de lo que se vive hoy en día en la NFL.