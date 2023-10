Dónde VER New England Patriots vs. New Orleans Saints EN VIVO por la NFL 2023

New England Patriots recibe a los New Orleans Saints HOY, domingo 8 de octubre por el partido correspondiente a la Semana 5 de la temporada regular de la NFL 2023. Este juego se realizará en el Gillete Stadium a partir de las 13:00 horas ET de Estados Unidos.

Ninguno de los equipos tuvo un buen comienzo de temporada pero saben que una victoria los ayudará a tomar impulso. Conoce cómo ver este gran duelo desde todas partes del mundo.

¿Dónde VER Patriots vs. Saints por la NFL 2023?

El partido entre New England Patriots y New Orleans Saints se podrá ver desde Estados Unidos por CBS y NBC Sports Boston. Además este encuentro contará con transmisión ONLINE para todo el mundo, a excepción de Estados Unidos y China, por las plataforma de DAZN.

¿A qué hora juegan New England Patriots vs. New Orleans Saints?

El partido entre New England Patriots y New Orleans Saints se jugará a partir de las 13:00 hs ET, 12:00 hs CT, 11:00 hs MT y 10:00 hs PT de los Estados Unidos. Por su parte, en Argentina será a partir de las 14:00 horas y en México (CDMX) y Centroamérica a las 11:00 horas.

¿Cómo llegan los Patriots y los Saints al partido?

Los Patriots llegan a este duelo luego de caer ante Dallas Cowboys por un contundente 38 a 3. El equipo de la zona de New England tuvo un mal comienzo de temporada en donde solo consiguió una victoria en los cuatro partido y marcha tercero en la AFC Este.

Por su parte, los Saints llegan a este duelo tras una derrota frente a Tamba Bay Buccaneers por 26 a 9. Tras este duelo, los de Nueva Orleans quedaron con dos victorias y dos derrotas en la temporada, que los ubica en el tercer puesto de la NFC Sur.